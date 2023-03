Kärntner ÖVP-Vorstand: „Einstimmiges Ja zur Koalition mit der SPÖ“

Landparteivorstand der Kärntner ÖVP stimmt der Zusammenarbeit mit SPÖ zu. VP-Gruber: „Die Koalition ist eine gute Entscheidung für Kärnten und die Menschen, die hier leben."

Klagenfurt (OTS) - Nach zwei Wochen intensiver Verhandlungen des ÖVP-Teams mit den Vertretern der SPÖ steht die weitere Zusammenarbeit in Kärnten fest. Der Landesparteivorstand der Kärntner Volkspartei stimmte heute einstimmig für die Koalition mit der SPÖ und die vereinbarten Schwerpunkte. Landesparteiobmann Martin Gruber bedankte sich für die Zustimmung des Vorstands und ebenso für die Arbeit der Mitglieder des Verhandlungsteams. „Es waren professionelle Gespräche mit sehr viel Erfahrung und Fachwissen“, so Gruber. „Ich danke auch den SPÖ-Vertretern, wir haben einen respektvollen und wertschätzenden Umgang gepflegt.“

Die detaillierten Ergebnisse der intensiven Verhandlungen werden nun im Regierungsprogramm niedergeschrieben. Gruber informierte heute den Landesparteivorstand über die Schwerpunkte. „Für den Standort, die Nachhaltigkeit und die Energie wird die ÖVP künftig mehr Verantwortung in Kärnten tragen“, so Gruber. „Insbesondere bei der Energie wird es mutige Schritte und auch Tempo brauchen – als ÖVP sind wir dazu bereit.“ Die ÖVP verantwortet in Zukunft die Bereiche Energie und Raumordnung inklusive der Energieförderung.

Ebenso übernimmt die ÖVP die Verantwortung für ein starkes Wirtschaftsressort, um den Standort Kärnten krisensicherer und unabhängiger zu machen. Auch für die Infrastruktur mit den Straßen, der gesamten Mobilität und dem öffentlichen Verkehr und auch Breitband ist die ÖVP in der neuen Legislaturperiode zuständig. In ÖVP-Verantwortung bleiben Land- und Forstwirtschaft, regionale Entwicklung, ländlicher Raum, Jagd und Fischerei. Gemeinsame Zuständigkeit mit der SPÖ gibt es in den Personalagenden, beim Standortmarketing und der strategischen Landesentwicklung.

Gruber übt künftig die Funktion des Landeshauptmann-Stellvertreters aus. Den zweiten Regierungssitz wird weiterhin Sebastian Schuschnig übernehmen. „Die Einigung mit der SPÖ ist gut für das Land, die Menschen, die hier leben und für die Weiterentwicklung des Standorts Kärnten“, so Gruber abschließend zur Koalition. „Unser Bundesland hat so viel mehr Potenzial, als ihm manche zutrauen. Dafür wird diese Koalition in den nächsten Jahren den Beweis liefern.“

