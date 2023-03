Nach Kärnten-Wahl: SPÖ-Vorstand segnet Koalition mit ÖVP ab

Kaiser: Fortsetzung der für Kärnten erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP einstimmig beschlossen. Referats- und Personalentscheidungen kommende Woche

Klagenfurt (OTS) - Die SPÖ-Kärnten hat den notwendigen Beschluss für eine Koalition mit der ÖVP-Kärnten gefasst. „Der Landesparteivorstand der SPÖ-Kärnten hat heute meinen Vorschlag, den „Vertrag“ für eine für Kärnten erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ÖVP-Kärnten um weitere fünf Jahre zu verlängern, einstimmig beschlossen“, gibt Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser im Anschluss an die Sitzung des Vorstandes der SPÖ-Kärnten bekannt.

Er habe dem Gremium über die sehr konstruktiven und zügigen Verhandlungen mit der ÖVP-Kärnten sowie die inhaltlichen Ergebnisse berichtet und auf Basis dessen sowie in Erinnerung an die gemeinsame Arbeit mit der ÖVP in den letzten zehn Jahren über eine Fortsetzung der Koalition abstimmen lassen. „Wir haben unter Führung der SPÖ gemeinsam mit der ÖVP nicht nur viele unerwartete Krisen – HCB, Hypo/Heta, Corona – gemeistert, sondern Kärnten in dieser Zeit auch vom Pannenstreifen auf die Überholspur gebracht. Das beweisen nicht zuletzt unter anderem Rekord-Wirtschaftswachstum, Rekord-Beschäftigung bei gleichzeitig geringster Arbeitslosigkeit, die durch eine EU-weite Studie belegte höchste Lebensqualität aller europäischer Regionen, das Erlangen internationaler Reputation etwa durch Rekord-Investitionen wie jener von Infineon oder die von uns praktizierte Minderheitenpolitik“, nannte Kaiser überzeugende Argumente. Schließlich sei auch der jederzeit respektvolle und gegenseitig wertschätzende Umgang in der Kärnten-Koalition ein gerade aktuell herausragendes ja beinahe schon Alleinstellungs-Merkmal.

Über die zukünftige Referatseinteilung in der Landesregierung sowie damit zusammenhängende Personalentscheidungen werde man im Laufe der kommenden Woche informieren.

