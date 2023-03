Christian Kern wird neuer Obmann-Stv. des BürgerInnen Forum Europa

Die inhaltlichen Debatten in Österreich leiden an der ständigen Parteipolitisierung. Ich freue mich im BürgerInnen Forum Europa zukünftig einen Beitrag zu leisten und Themen ganzheitlich zu denken. Foren, die alleine der sachlich besten Lösungen verpflichtet sind, braucht unser Land dringender denn je. Am 22. Mai findet deshalb unser Europaabend zum Thema Energie statt, bei dem wir die notwendigen Änderungen am europäischen Strommarkt diskutieren.

Christian Kern, Obmann-Stv. des BürgerInnen Forum Europa

