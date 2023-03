FRANZ WEST PRIVAT: Hohes Interesse an privater Retrospektive

Die Sammler arbeiten nun mit der Franz West-Privatstiftung an einem Ausstellungskatalog für Herbst

Wien (OTS) - Rund 300 Besucherinnen kommen täglich an den drei Öffnungsnachmittagen in die Weihburggasse 26. Philipp Konzett, einer der vier Sammler, freut sich über das grosse Interesse an dem international hochgeachteten Künstler Franz West. „Sowohl Franz West-Kundige als auch Laien finden den Weg in unsere Schau, die mit 400 Werken seine gesamte künstlerische Bandbreite aufzeigt“.

Franz West - international geachtet, in Österreich versteckt

Seit seinem Tod 2012 ist die Schau der privaten Sammler die umfangreichste, die seit 11 Jahren in Wien gezeigt wurde. Obwohl West international zu einem der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts zählt, findet er in seiner Heimat eher weniger Beachtung. Konzett: „Wir sehen uns als Bürgerinitiative, die österreichische Kunst schützt und ungeachtet des Mainstream ihre Bedeutung für unsere gesellschaftliche Entwicklung bzw ihren Einfluss aufzeigt.“

Gemeinsam mit der Franz West-Privatstiftung wird nun ein Katalog vorbereitet, der die 400 Objekte umfassende Retrospektive abbildet und ab Herbst erhältlich ist.

Die Ausstellung läuft noch bis 22. April in der Weihburggasse 26, Donnerstag bis Samstag von 12 bis 18 Uhr. Ausserhalb der Öffnungszeiten sind Führungen möglich. Kontakt: gallery @ konzett.at

