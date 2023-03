Hi! Wir sind LIMESODA und sind #waldfairliebt – aber nicht nur!

Die Digitalagentur aus Wien unterstützt die Bundesforste mit Design, Ideen und Campaigning bei Bewusstseinsbildung zum Thema Wald und taucht für ihre Kundschaft in die Welt der KI ein.

Wien (OTS) - Unter dem Motto #waldfairliebt können unter der Mitwirkung von LIMESODA alle ihre Beziehung zum Lebensraum Wald auf die Probe stellen. Auf einer eigenen Website und den Social-Media-Kanälen der Österreichischen Bundesforste läuft eine interaktive Quiz-Kampagne, die das Bewusstsein für faires Verhalten im Wald fördert. Mit humorvollen Fragen in bewährter LIMESODA-Liebe zur Sprache wird etwa abgefragt: “Ist deine Liebe zum Wald noch entflammt?”. So soll auf die Bedeutung eines respektvollen Umgangs mit der Natur hingewiesen werden. Auch das Logo der Kampagne stammt aus der Designschmiede der Digitalagentur aus Wien 17. Weitere Maßnahmen, um die Beziehung zwischen Wald und Mensch zu festigen, sind in der Pipeline.

“Wald Fair-liebt ist die logische Fortsetzung des großen Themas ‘Wald der Zukunft’”, erzählt LIMESODA-CEO Philipp Pfaller. Unter diesem Motto wollen die Bundesforste Bewusstsein für nachhaltige Waldbewirtschaftung schärfen. Diese umfasst Ökologie, Ökonomie und soziale Aspekte. LIMESODA kann durch Social-Media- und Designkompetenz das Wesen und die Vielfalt des Waldes den Menschen näherzubringen. Dabei gilt es, nicht belehrend, sondern interaktiv aufzutreten. Für die Agentur, die letztes Jahr für ihr Engagement im sozialen und ökologischen Bereich unter anderem mit dem Sonderpreis Nachhaltigkeit des WebAD ausgezeichnet wurde, eine maßgeschneiderte “grüne” Aufgabe.

Neben der freien Natur ist LIMESODA naturgemäß auch im Ökosystem Internet zuhause – und damit in einer Welt, die zusehends von Künstlicher Intelligenz Notiz nimmt. Die Agentur befasst sich intensiv mit dem Thema Chatbots und Co. und behält vor allem die rechtlichen Implikationen im Auge, um ihren Kund:innen auch auf diesem Gebiet das beste Service bieten zu können. Inhaltlich ist der Umgang mit ChatGPT, Midjourney und ähnlichen Programmen für die Profis klar: “Kreative Menschen – egal ob Designer, Marketer oder Entwickler – mit professionellem Hintergrund werden mit AI spannende Resultate erzielen”, sagt Pfaller. “Amateure schaffen damit zwar mehr als früher, jedoch produzieren sie vor allem viel Müll. Deswegen ist es noch wichtiger, herauszustechen.”

