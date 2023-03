Zum 90. Geburtstag von „Bébel“: ORF erinnert mit Porträt „Belmondo, der Unwiderstehliche“ und Klassiker „Der Profi“ an den Schauspielstar

Am 3. April in „kulturMontag spezial“ ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Abenteurer, Stuntman, charmanter Frauenheld und einer von Frankreichs großen Filmstars: Am Montag, dem 3. April 2023, erinnert der „kulturMontag“ mit einer Spezialausgabe ab 22.30 Uhr in ORF 2 an den 2021 verstorbenen Jean-Paul Belmondo, dessen Geburtstag sich am Ostersonntag zum 90. Mal jährt. Auf dem Programm stehen das Porträt „Belmondo, der Unwiderstehliche“ sowie der Filmklassiker „Der Profi“ (23.15 Uhr), in dem der von seinen Fans liebevoll „Bébel“ genannte Schauspieler als ehemaliger Agent gegen den gesamten französischen Geheimdienst kämpft. Eine Paraderolle für die Filmlegende – mit dem kultigen Soundtrack von Ennio Morricone.

„Belmondo, der Unwiderstehliche“ (22.30 Uhr)

Jean-Paul Belmondo galt schon als Jugendlicher als aufmüpfig, war begeisterter Amateurboxer. Schon als Kind zeigte er komödiantisches Talent. Das enge Korsett, das ihm die Traditionalisten unter den Schauspiellehrern an der Akademie anlegen wollen, sprengte der Spross einer renommierten Künstlerfamilie – wegen unbotmäßigen Verhaltens blieb ihm die Aufnahme an der Comédie-Francaise verwehrt. Die Begegnung mit Jean-Luc Godard brachte 1960 den Durchbruch beim Film:

Nach „Außer Atem“ ging dann alles ganz schnell: „Bébel“, wie ihn die Franzosen nennen, wurde eines der bekanntesten Gesichter der Nouvelle Vague. Fortan drehte er mit Regiegrößen wie Claude Sautet, Jean-Pierre Melville oder Claude Chabrol. In dieser Hommage von Bruno Sevaistre spricht der französische Schauspielstar, der in seiner Heimat längst im Rang eines nationalen Heiligtums steht, über seinen Werdegang, seine Familie und seine Erfolge. Viele seiner Wegbegleiter, darunter Alain Delon und Alain Resnais, kommen zu Wort und zeichnen das Bild eines Mannes, der mit seiner lässig-virilen Art scheinbar mühelos den Spagat zwischen anspruchsvollem Kino, Abenteuerfilmen und Actionkomödien schaffte. Der Filmemacher hat tief in den Archiven geschürft und seine Fundstücke zu einem Psychogramm eines der populärsten Künstler des 20. Jahrhunderts montiert.

„Der Profi“ (23.15 Uhr)

Der französische Geheimagent Joss Beaumont (Jean-Paul Belmondo) wird in einen kleinen afrikanischen Staat geschickt, um dessen Präsident zu exekutieren. Doch noch bevor er zuschlagen kann, ändert sich die politische Lage und seine Vorgesetzten liefern Beaumont den örtlichen Behörden aus. Der langen und qualvollen Gefängnisstrafe entkommt er nur durch einen waghalsigen Ausbruch. Nach zwei Jahren kehrt er schließlich nach Paris zurück. Um seine korrupten Vorgesetzen auffliegen zu lassen, verfolgt er entschlossen einen aberwitzigen Plan. Bei dem gefeierten Besuch des afrikanischen Staatsmannes, der einst als grausamer Diktator gefürchtet wurde, aber inzwischen als Geschäftspartner hofiert wird, will er die Gelegenheit nützen und seinen Auftrag zu Ende führen.

Mit Jean-Paul Belmondo (Joss Beaumont), Robert Hossein (Inspektor Rosen), Jean Desailly (Minister), Cyrielle Clair (Alice), Elisabeth Margoni (Jeanne Beaumont) u. a. Der packende Spionage-Thriller von Georges Lautner entstand 1981.

