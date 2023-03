George Ezra eröffnet „Spring Blanc” in Ischgl

Ischgl (OTS) - Mit winterlicher Ski-Kulisse sorgte George Ezra am 30. März in Ischgl mit dem 2. Top of the Mountain Spring Concert vor 12.000 begeisterten Konzert-Besuchern für einen perfekten Auftakt der Eventreihe „Spring Blanc“. Auf Gäste wartet ab sofort ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik gepaart mit ganz besonderen Skimomenten. Sonne und Schnee satt bis zum 1. Mai inklusive.

Sonnenschein, frischer Schnee und 12.000 strahlende Konzertbesucher: Am 30. März eröffnete ein gut gelaunter George Ezra beim „2. Top of the Mountain Spring Concert“ in Ischgl die Eventreihe Spring Blanc. Vor verschneiter Bergkulisse und inmitten der weißen Silvretta Arena bescherte der britische Singer-Songwriter seinen Gästen auf der legendären Ischgl Stage mit Songs wie „Budapest“, „Shot Gun“ oder „Cassy O“ unvergessliche Momente im Schnee.

Ab sofort wartet auf Sonnenskiläufer ein buntes Programm voller Kulinarik und Musik. Schneegarantie inklusive, denn dank er besonderen Höhenlage – 90 Prozent der grenzübergreifenden Silvretta Arena liegen über 2.000 Metern – ist hier „weißer“ Skispaß bis zum Ende der Skisaison am 1. Mai garantiert. „Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Wintersaison bei durchgehend perfekten Schneeverhältnissen mehr als zufrieden. Bereits zu Beginn der Saison konnten wir mehrere sehr stark frequentierte Tage mit über 20.000 Wintersportlern in der Silvretta Arena verzeichnen", freut sich Günther Zangerl, Vorstand der Silvretta Seilbahn AG. „Diesen Schwung wollen wir auch für die nächsten vier Wochen im Zuge unserer Veranstaltungsreihe Spring Blanc mitnehmen. Unsere aktuelle Schneelage bietet ideale Voraussetzungen dafür", so Alexander von der Thannen, Obmann TVB Paznaun – Ischgl weiter.

Neues musikalisches Highlight im Spring Blanc: Der vom Ischgler House-Künstler/Produzent Marvin Aloys und Singer/Songwriterin Sydney Jo Jackson kreierte Spring Blanc Song „Higher“. Alle Infos: www.ischgl.com.

Spring Blanc – Skifun bis Anfang Mai

Egal ob leidenschaftlicher Skifahrer, Sonnenanbeter, Gourmet oder Musikliebhaber — die Eventreihe „Spring Blanc“ liefert genussreiche Gründe, den Frühling in Ischgl zu genießen. Auf dem Programm: Stimmungsvolle Momente mit Live-Auftritten internationaler Stars wie Sido beim Top of the Mountain Easter Concert (9. April 2023) oder Eros Ramazotti beim legendären Top of the Mountain Closing Concert (30. April 2023). Veranstaltungshighlights wie sun.downer, grenzenlos.kulinarisch am Flimjoch und dine.around durch Ischgls Gourmetrestaurants runden das Angebot ab. Frühlingshafte Temperaturen, Sonne und perfekte Abfahrten auf den Pisten, im Powder oder Firn inklusive. Alle Infos: hier.

Terminkalender „Spring Blanc“



30.03 - 01.05.2023 - dine.around: Ischgler Haubenlokale bieten kulinarische Spezial-Arrangements wie Käse und Wein-Degustationen, Themen-Menüs oder Gourmetsafaris an

Higher - Ischgler Künstler produziert Spring Blanc Song für Ischgl

Marvin Aloys, Enkel von Ischgl-Tourismus Pionier Günther Aloys, lebt in München und spielt in renommierten Clubs zwischen Ibiza, Berlin und Manchester. Ischgls Bergkulisse zieht ihn immer wieder in die Heimat und dieser jetzt einen Song widmen zu dürfen, freut ihn besonders: „‘Higher‘ ist eine Hommage an die beeindruckende Landschaft von Ischgl und an die elektronische Musik, die Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringt und verbindet. Der Song ist ein Beispiel für die aktuellen Trends in der Musikszene und zeigt, wie Musik Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und Sprache verbinden kann.“ Für den Song „Higher“ hat Marvin Aloys die britische unter „Funk und Dance“ eingeordnete Singer/Songwriterin Sydney Jo Jackson nach Ischgl geholt. Für Sydney Jo Jackson verkörpert der Song „Higher“ Motivation und Antrieb Großes zu bewirken. Es gehe auch darum sich gegenseitig zu unterstützen und zusammenzukommen, um besondere Momente zu erleben. Der Song ist auf Spotify, Apple-Music und Deezer abspielbar. Das Musikvideo ist unter www.youtube.com verfügbar.

Weitere Informationen unter www.ischgl.com.



