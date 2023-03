„Thema“: Meldebetrug – warum können Mieter nicht überprüfen, wer an ihrer Adresse noch gemeldet ist?

Am 3. April um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 3. April 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Meldebetrug – unbekannte Untermieter

Spätabends läuten Polizeibeamte an einer Wohnungstür. Sie suchen nach einem Paar, das an der Adresse gemeldet ist. Doch die Bewohnerin hat noch nie von diesen Menschen gehört. Es handelt es sich um einen Meldebetrug. Die falsche Meldeadresse wurde dazu benutzt, ein Bankkonto zu eröffnen. Kann es sein, dass Konten wie dieses für Trickbetrügereien verwendet werden, wie sie aktuell sehr häufig vorkommen? Wie einfach ist es, sich unter einer falschen Adresse zu melden? Warum können Mieterinnen und Mieter nicht überprüfen, wer an ihrer Adresse noch gemeldet ist? Sonja Hochecker und Gerhard Janser sind diesen Fragen nachgegangen.

Fehler bei Geburt? Streit um Pflegekosten mit Versicherung

„Als Minna grau und leblos an der Saugglocke hing, wurde uns bewusst, dass hier etwas Schreckliches passiert ist“, sagt Rupert Lehofer über die Geburt seiner Tochter. Das Mädchen ist seitdem schwer behindert. Der Alltag der Familie wird seit fünf Jahren von Minnas Pflege bestimmt und dem Streit mit der Haftpflichtversicherung des Arztes über die Höhe der Pflegekosten. „Leider ist es uns nicht möglich, einen juristischen Weg zu verlassen, um hier menschenwürdig handeln zu können“, schreibt die Versicherung an die Eltern. Ein Gerichtsgutachter stellt fest, dass dem Arzt ein folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. Dieser bestreitet die Schuld. Ein Bericht von Sonja Hochecker.

Eine Dragqueen als Märchentante

Die einen überhäufen ihn mit Auszeichnungen, die anderen mit Hass und Häme. Bernhard Ledinski ist ein schwuler Aktivist, der gegen Ausgrenzung und für Akzeptanz kämpft. Als Dragqueen Candy Licious liest der ausgebildete Sexualpädagoge Kindern Geschichten vor. In den Märchen geht es um Außenseiter, die trotz ihres Andersseins ihre Träume verwirklichen. FPÖ und ÖVP in Wien wollten diese teilweise von der Stadt geförderten Lesungen verbieten. Es würden hier schon Kleinkinder indoktriniert und Dragqueens würden ihre Lust vor Kindern ausleben. Die Plattform Christdemokratie spricht von einer rücksichtslosen Sexualisierung von Kindern und ruft zum Boykott der Veranstaltungen auf. Was hinter diesen Vorwürfen steckt, haben Christoph Feurstein und Oliver Rubenthaler recherchiert.

Katharina Stemberger – Serienstar mit Courage

„Die Dinge ändern sich erst, wenn man eine Tat setzt, eine ganz kleine oder eine größere. Aber es ist die Tat, die den Unterschied macht“, sagt Katharina Stemberger. Die 54-jährige Schauspielerin hat ihr erstes Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel: „Courage – Warum es sich lohnt anzuecken“. Es geht darin um mutiges Handeln und darum, sich für Schwächere einzusetzen. Als Chefinspektorin Joe Haizinger ermittelt Stemberger derzeit wieder in der zweiten Staffel der Krimiserie „Soko Linz“. Im „Thema“-Interview mit Eva Kordesch erzählt sie über die Schwierigkeit, in einer Künstlerfamilie den eigenen Platz zu finden, und darüber, was sich für Schauspielerinnen in ihrem Alter verändert hat.

