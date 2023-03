Häuser zum Leben: 28 neue Wohn- und Pflegeplätze für Menschen mit Demenz

Die Häuser zum Leben reagieren auf den steigenden Bedarf nach Pflege und Betreuung von Menschen mit demenziellen Erkrankungen.

Wien (OTS) - Die Häuser zum Leben mit ihrer langen Erfahrung in der Pflege und Betreuung älterer Menschen bauen ihr umfassendes Angebot an Wohn- und Pflegeplätzen für Menschen mit Demenz aus. Im Haus Döbling, Grinzinger Allee 26 im 19. Bezirk stehen ab sofort weitere 28 Plätze in zwei 14-er Wohngruppen zur Verfügung.

„Lebensqualität und Selbstbestimmung sind auch mit einer demenziellen Erkrankung möglich, wenn ein hochprofessionelles und engagiertes Team wie im Haus Döbling sich um die Pflege und Betreuung der Menschen kümmert“, weiß Karin Eder, Pflegedienstleitung und Demenzexpertin der Häuser zum Leben.

Der Bedarf an spezialisierten Angeboten steigt mit der Zahl an Menschen mit demenziellen Erkrankungen, daher baut die Stadt Wien auch die notwendige Unterstützung weiter aus und vernetzt die Initiativen in der Plattform „Demenzfreundliches Wien“.

„Die Häuser zum Leben sind ein starker Partner in der Stadt Wien, wenn es um Pflege und Betreuung geht, das zeigt auch dieses zusätzliche Angebot mit einem innovativen Konzept an einem tollen Standort“, freut sich Mag. Simon Bluma, Bereichsleiter der Häuser zum Leben über die neue Einrichtung in seinem Wirkungsbereich.

Die Häuser zum Leben schließen damit an die über 20-jährige Erfahrung im bereits bestehenden Betreuungszentrum für Menschen mit Demenz im Haus Rosenberg, Rosenhügelstraße 192 an, und sind sich bewusst, dass der weiter steigende Bedarf auch einen weiteren Ausbau an Plätzen notwendig machen wird. Das Angebot der 30 Häuser zum Leben reicht von der Prävention durch die Förderung sozialer Kontakte insbesondere auch in den 150 PensionistInnenklubs, Gedächtnistraining über Unterstützung bei der Früherkennung und Diagnostik bis zu tagesstrukturierenden Angeboten in der Tag.Betreuung und den Tag.Familien an allen 30 Standorten. Selbstverständlich beziehen die Häuser zum Leben auch das soziale Umfeld, die Angehörigen der Betroffenen intensiv ein.

Peter Hacker, amtsführender Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Präsident des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser: „Bei den Häusern zum Leben sind Wiener SeniorInnen mit Demenz in sehr guten Händen. Die Aufstockung des Pflegeangebots ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Demenzstrategie.“

Persönliche Beratung erhält man über den Kundenservice der Häuser zum Leben, Telefon: 01/ 313 99 0, Email: post@kwp.at. Die Vermittlung und finanzielle Förderung erfolgt über den Fonds Soziales Wien (FSW) Telefon: 01/ 24 05 24, Email: post@fsw.at

Flohmarkt im Haus Döbling

Hierbei haben Interessierte die Möglichkeit in lockerer Atmosphäre die Umgebung sowie die öffentlich zugänglichen Bereiche und das Personal des Hauses Döbling kennenzulernen, sich Info-Material zu holen und vielleicht ein nettes Flohmarkt-Schnäppchen zu ergattern. Für Erfrischungen und Snacks wird gesorgt!

Datum: 02.06.2023, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Pensionisten-Wohnhaus Döbling

Grinzinger Allee 26, 1190 Wien, Österreich

Url: https://kwp.at/haeuser/haus-doebling/

