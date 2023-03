Freiheitliche Arbeitnehmer Wien: Tom Woitsch neuer Kampagnenleiter

Ehemaliger Kommunikationsleiter des Wiener SPÖ-Rathausklubs wechselt zu Freiheitlichen

Wien (OTS) - „Der ehemalige Chef der SPÖ-Kommunikation im Wiener Rathaus, Tom Woitsch, ist beginnend mit 1. April 2023 für das Kampagnenmanagement und die Strategie der Freiheitlichen Arbeitnehmer Wien verantwortlich“, gibt der geschäftsführende Obmann der FA-Wien und Arbeitnehmersprecher der FPÖ-Wien, Michael Oberlechner, bekannt. Woitsch hat eine lange berufliche Laufbahn als Kommunikations- und Medienprofi. “Als fachmännischer Berater in der Politik ist er mit seiner Rolle bestens vertraut. Wir freuen uns, dass er bei uns ist”, so Oberlechner.

Der 43-jährige Wiener war bis 2014 Presse-Chef des ARBÖ, bevor er ins Wiener Rathaus zur SPÖ wechselte. 2020 verließ er den Roten Klub und beriet fortan Politik und Wirtschaft in Kommunikationsangelegenheiten. „Meine Entscheidung für die FPÖ und die Freiheitlichen Arbeitnehmer war einfach: Ein Wiener Bürgermeister, der die Menschen mit ein paar Bonuszahlungen bei Laune halten will und sich mehr den Streitereien innerhalb der SPÖ als den echten Sorgen der Menschen widmet. Eine AK-Präsidentin Anderl, die weinend in der ORF-Pressestunde von schweren Schicksalen erzählt, während sowohl sie als auch Bürgermeister Ludwig im Wiener SPÖ-Ausschuss sitzen und offenbar nicht miteinander reden. Beide ändern nichts. Wir wollen die Schicksale von denen Frau Anderl erzählt nun beleuchten und zeigen, dass vielen Arbeitnehmern trotz jahrzehntelanger Arbeit kein Geld am Monatsende übrigbleibt. Es ist meine Überzeugung, diese Menschen zu unterstützen”, so Woitsch.



Oberlechner: „Unser Ziel ist es, die Arbeitnehmerschaft ins Boot zu holen, wenn es um den Kampf für mehr Einkommen und eine ordentliche Vertretung der Menschen in der AK geht. Dabei sind die Freiheitlichen Arbeitnehmer die einzige Alternative.” (Schluss)

