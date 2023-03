ORF-„Pressestunde“ mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien

Am 2. April um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Krieg, Klimakrise und gestiegene Lebenshaltungskosten bereiten vielen Menschen Angst und Sorgen. Wie können Religionen angesichts der uns umgebenden vielfältigen Krisen Halt und Zuversicht bieten?

Die Institution Kirche verzeichnet in den letzten Jahren massive Vertrauensverluste. Mehr als 90.000 Menschen sind 2022 in Österreich aus der katholischen Kirche ausgetreten. Welche Rolle spielte hierbei die Unterstützung der Corona-Politik der Bundesregierung durch kirchliche Vertreter? Welche Reformen braucht die katholische Kirche, um wieder attraktiver zu werden? Was hält der Wiener Erzbischof von der Sozialpolitik der Regierung? Wie beurteilt er die Nähe der russisch-orthodoxen Kirche zu Wladimir Putin? Und wie kann es einen Weg zum Frieden in der Ukraine geben? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 2. April 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Doris Helmberger-Fleckl

„Die Furche“

und

Andreas Mayer-Bohusch

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at