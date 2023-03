Die große MTEL-Frühjahrsoffensive startet ab 01.04. „MTEL - Mehr als Tarife“

200.000 Kunden sind ein Grund zur Freude und wir feiern dies mit einem ganz neuen Portfolio, in welchem wir uns ganz klar dazu bekennen: „MTEL - Mehr als Tarife"

Wien (OTS) - Der rasante Zugewinn an Kunden ist für uns kein Grund uns jetzt schon zurückzulehnen - sondern noch stärker an uns zu arbeiten und in das Grundbedürfnis unserer Kunden nach sorgenfreier Kommunikation zu investieren.

Unsere Kunden müssen sich keine Sorgen vor hohen Kosten machen, ebenso brauchen sie sich im Ausland nicht sorgen ohne mobiles Internet dazustehen. Durch unseren neuen Dienst „NETPROTECT“ schützen wir unsere Kunden nun auch vor Fake-SMS und Phishing-Webseiten, welche versuchen an persönliche Daten der Nutzer zu gelangen bzw. einen finanziellen Schaden verursachen.

Neben ausreichend Gigabyte für das entspannte Surfen in Österreich, der Schweiz, übrigens als einziger österreichischer Telekomanbieter und der EU ist ab sofort in jedem Tarif eine entsprechende Menge an Datenvolumen auch für beliebte Urlaubsdestinationen wie z.B. die Türkei, Ägypten oder Albanien inkludiert. Bis zu 14 Gigabyte gibt es für diese Länder.

Im Grunde genommen, können MTEL-Kunden eine Reise von Lissabon bis Wladiwostok oder von Stockholm bis zu den Pyramiden in Ägypten unternehmen, ohne die SIM-Karte wechseln zu müssen, da sie dank MTEL, Roaming inkludiert haben. Das ist, was wir unter „MTEL - mehr als Tarife“ verstehen!

MTEL CEO Stefan Bozic über die neuen Tarife: „Im Rennen um unlimitiertes Datenvolumen haben wir uns entschieden mehr Gigabyte für die wirklichen Bedürfnisse unserer Kunden zu investieren. Wem nützt ein unlimitierter Tarif, wenn der durchschnittliche Handynutzer in Österreich nur zwischen 10 und 20 GB Daten tatsächlich verbraucht. Uns war es wichtiger unseren Kunden einen sorgenfreien Aufenthalt im Urlaub und auf Reisen, sei es in Ägypten oder in der Türkei zu ermöglichen – auch außerhalb der EU. Und das ist erst der Anfang: wir werden laufend neue Reisedestinationen für unsere Kunden automatisch ins Portfolio mit aufnehmen.

Ein mächtiges neues Feature in den neuen MTEL-Tarifen: NETPROTECT in Kooperation mit „Cyan Security“ haben wir ab sofort einen Internetschutz als fixen Bestandteil in unseren Tarifen integriert. Dieser kann potenziell gefährliche Seiten blockieren und die Nutzer vor Betrugsseiten warnen. Im Rahmen der Netzneutralität überlassen wir es den Kunden selbst ob sie mit dem Besuch der Webseite fortfahren möchten, oder auf eine sichere Seite umgeleitet werden sollen.

MTEL CEO Bojan Obradovic zum neuen Feature in den MTEL-Tarifen: „Jeder von uns kennt mittlerweile Spam-SMS oder SPAM-Mails und hat vermutlich einmal versehentlich auf den Link geklickt. Die Betrugsseiten, die versuchen an Daten oder Geld der Nutzer zu kommen, sehen immer professioneller aus, und sind kaum von den Originalseiten zu unterscheiden. Dagegen wollten wir aktiv etwas tun, und haben in unsere neuen Tarife bereits unseren NETPROTECT Internetschutz von Cyan integriert. Damit warnen wir unsere Kunden rechtzeitig vor dieser Gefahr. Damit wird eine einfache und sichere Kommunikation unserer Kunden im Web garantiert – ohne Installation und ohne App – voll automatisch. Das ist, was wir unter „MTEL - mehr als Tarife verstehen.

Wer MTEL ausprobieren möchte – kann den neuen Wertkarten Tarif „MTEL STAR“ ausprobieren. 23 Gigabyte davon 10 GB in der EU, 1.000 Min oder SMS – und das nur um € 10 alle 28 Tage neu.

Oder gleich unseren Sim Only 37 Tarif. 37 GB, unlimitierte Minuten und SMS – zusätzlich 3 GB für den Türkeiurlaub und NETPROTECT integriert. Aktivierungskosten von € 10 und € 12 jährliche Servicepauschale sind sehr niedrig gehalten, und die monatliche Grundgebühr von € 15,02 stellt den österreichischen Mobilfunkmarkt auf den Kopf. Und das Beste: Vollständig Schweiz, EU und Westbalkan* im Datenroaming inklusive!

Erhältlich in allen MTEL-Shops, Online oder im ausgewählten Fachhandel.

Damit eröffnet MTEL offiziell den Frühling, wir freuen uns wenn wir nun unseren Kunden, in dieser belastenden Zeit der vielen Teuerungen, dabei helfen können den einen oder anderen Euro zu sparen – und dennoch keine Einbußen bei Qualität oder Leistung hinnehmen müssen.

MTEL – Mehr als Tarife | MTEL – Deine Welt

Über MTEL Austria:

MTEL Austria ist ein 2016 gegründeter MVNO im Netz der A1. Inhaber von MTEL Austria ist die Telekom Serbien Gruppe, welcher aber in Sachen Brand und Expansion völlig unabhängig operiert, jedoch die Vorteile der Gruppe für ihre Produkte nutzt. MTEL Austria ist im Besitz des neuen MVNO in der Schweiz, MTEL SWITZERLAND und Inhaber des in Kürze in Deutschland an den Start gehenden MTEL Germany. Die Vision von MTEL ist es alle Menschen miteinander zu verbinden, durch Produkte, die sich an unseren Kunden und deren Bedürfnisse orientieren.

Unkompliziert und möglichst viele Lebensbereiche zum Thema Kommunikation abdecken. Mobilfunk, TV und Internet.

200.000 Kunden, Mobilfunk, Internet, TV. Österreich, Schweiz, Deutschland

https://mtel.at https://mtel.ch

*Westbalkan: Serbien, Bosnien und Herzegowina, Nordmakedonien, Montenegro

Rückfragen & Kontakt:

Dalibor Davidovic

Head of Productmanagment DACH

dalibor.davidovic @ mtel.at

+436677733777