Karwochen- und Ostergottesdienste: Websites und App bieten Überblick

Rund 15.000 Gottesdienste österreichweit in Karwoche und zu Ostern - Webangebote und App weisen Wege zu nächstgelegenen Gottesdiensten und informieren über TV- und Radio-Gottesdienste

Wien (KAP) - Die Zeit zwischen Palmsonntag und Osterdienstag bildet mit der Karwoche und Ostern den Kern des christlichen Glaubens und zugleich den Höhepunkt des Kirchenjahres. Entsprechend dicht gestaltet sich in dieser Zeit auch das gottesdienstliche Leben in den rund 3.000 Pfarren in ganz Österreich. Um dem Bedürfnis nach rascher Information über die nächsten und nächstgelegenen Gottesdienste nachzukommen, bietet die Katholische Kirche mit www.ostergottesdienste.at und der "Glauben.Leben"-App (www.glaubenleben.at) eine Übersicht über die gottesdienstlichen Angebote. Insgesamt sind in dem österreichweiten Gottesdienstkalender für die Karwoche und Ostern rund 15.000 Gottesdienste verzeichnet.

Für alle, die Gottesdienste nicht vor Ort feiern können, sondern sie medial mitfeiern möchten, bietet die Website www.gottesdienst.at eine entsprechende Übersicht. Dort können außerdem Gebetsanliegen formuliert werden, eine Kollekte Online entrichtet und Basismodelle für das Feiern von Gottesdiensten daheim abgerufen werden. "Mit diesen unterschiedlichen Angeboten wollen wir es möglichst vielen Menschen ermöglichen, Gottesdienste zu besuchen und ihrem Glauben auf diese Weise Ausdruck zu verleihen", erläutert der für die verschiedenen medialen Kanäle zuständige Leiter des Medienreferats der Bischofskonferenz, Paul Wuthe.

Die kostenlose "Glauben.Leben"-App ermöglicht es, Gottesdienste gezielt zu suchen oder die nächstgelegenen Gottesdienste anzeigen zu lassen. Zudem bietet die App einen eigenen Karwochen- und Oster-Schwerpunkt mit Informationen und Tipps sowie das jeweilige Tagesevangelium und die Tageslesungen. Über die "Beten-Funktion" kann man außerdem Gebetsanliegen formulieren oder für die Gebetsanliegen anderer User der App beten. In der App sowie auf der Web-Auskopplung der App - unter www.ostergottesdienste.at - kann man zudem gezielt nach Gottesdiensten wie etwa nach Osternachtsfeiern, Karfreitagsliturgien oder den beliebten Speisensegnungen suchen.

Bewährt hat sich inzwischen auch das vor etwas über einem Jahr gestartete Projekt www.gottesdienst.at - eine Website, auf der die wichtigsten Gottesdienstübertragungen der jeweils kommenden Woche auf ORF, Servus TV und in den Regionalradios ebenso angezeigt werden wie Streaming-Angebote und Gottesdienstübertragungen etwa von "radio klassik" oder "Radio Maria". Zu jedem der größeren Gottesdienste gibt es eigene Unterseiten mit Informationen zur Pfarre sowie zu Liedauswahl und Predigt. Zudem können Gebetsanliegen und Fürbitten formuliert werden, die dann an die Gemeinden übermittelt werden. Aktuell bietet die Website eine Vorschau auf die Gottesdienstübertragungen von Palmsonntag bis Ostermontag.

Kathpress-Schwerpunkt mit zahlreichen Meldungen zum Thema Karwoche und Ostern unter www.kathpress.at/ostern.

