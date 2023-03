Eine niederösterreichische Erfolgsgeschichte feiert Jubiläum

LR Teschl-Hofmeister: Die Fachstelle NÖ leistet wichtige Arbeit bei der Suchtprävention und der Sexualpädagogik

St. Pölten (OTS/NLK) - „Mit der Fachstelle NÖ leistet seit Jahren eine kompetente Institution unschätzbare Arbeit für unsere Gesellschaft. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche in ihrer gesunden Entwicklung und hilft ihnen, sich zu krisenfesten Persönlichkeiten zu entwickeln. Insgesamt konnten in 25 Jahren mehr als 600.000 Personen über die Projekte erreicht werden. Ich bedanke mich bei dem tollen Team für die kompetente Arbeit“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Seit 25 Jahren wird in Niederösterreich professionelle Suchtprävention betrieben. 2003 wurde die Fachstelle für Suchtvorbeugung NÖ gegründet. In dieser Zeit wurde unter anderem der niederösterreichische Suchtplan erstellt, der seither als Grundlage für evidenzbasierte Präventionsarbeit dient. 2013 wurde mit der Abteilung Sexualpädagogik ein zweites Standbein aufgebaut, die sexualpädagogische Veranstaltungen an niederösterreichischen Schulen, Jugendeinrichtungen, Heimen und anderen sozialpädagogischen Einrichtungen zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen sexueller Bildung anbietet. Ziel der Fachstelle NÖ ist, Kinder und Jugendliche in ihren sozialen und personalen Kompetenzen zu stärken. Die Projekte der Fachstelle NÖ werden über alle Altersstufen hinweg angeboten.

