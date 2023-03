Vorletzte Ausgabe „Stars & Talente by Leona König“: Mit Mezzosopranistin Zoryana Kushpler und Flötistin Chantal Ramona Veit

Am 2. April um 18.00 Uhr in ORF 2 – Staffelfinale am 29. Mai mit Semifinale zur „Goldenen Note 2023“

Wien (OTS) - Die dritte Staffel der ORF-Reihe „Stars & Talente by Leona König“, die seit 2020 hochbegabte Nachwuchshoffnungen ins Rampenlicht stellt und sie mit arrivierten Künstlerinnen und Künstlern zum kreativen Austausch zusammenbringt, neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag, dem 2. April 2023, steht um 18.00 Uhr die vorletzte Ausgabe auf dem Programm von ORF 2, in der Leona König, ihres Zeichens begeisterte Nachwuchsförderin, Moderatorin und Initiatorin des Musikförderpreises „Golden Note“, die 14-jährige Südtiroler Flötistin Chantal Ramona Veit und die ukrainische Mezzosopranistin Zoryana Kushpler aufeinandertreffen lässt. Chantals Leidenschaft gilt in erster Linie ihren Instrumenten – neben der Querflöte spielt die „Goldene Note“-Gewinnerin 2022 außerdem ausgezeichnet Klavier –, aber auch das Singen hat es ihr angetan. So besucht Leona König mit der jungen Musikerin eine Karaoke-Bar, wo sie ihre stimmlichen Qualitäten unter Beweis stellen kann. Zu Hause bei Opernsängerin Zoryana Kushpler steht dann die berühmte „Habanera“-Arie aus „Carmen“ auf dem Programm, die Chantal mit dem Star und mit Unterstützung der ebenfalls 14-jährigen Pianistin und früheren „Goldene Note“-Preisträgerin Soley Blümel am Klavier einstudiert.

Die „Stars & Talente“-Staffel endet am Pfingstmontag, dem 29. Mai, mit den Highlights des Semifinales zur „Goldenen Note 2023“: In dieser am 15. April stattfindenden Audition vor einer Fachjury werden jene neun jungen Künstlerinnen und Künstler gekürt, die im „Goldene Note“-Finale am Freitag, dem 2. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 auftreten.

Von „Elisabeth“ in der Karaoke-Bar zu Carmens „Habanera“ im Kultursalon

Mezzosopranistin Zoryana Kushpler empfängt Leona König in ihrer Wohnung in Wien, wo sie seit 2017 die Tradition der Wiener und Pariser Kultursalons pflegt und zu diesem Zweck den Kushpler-Bron-Salon gegründet hat. Im Gespräch mit Leona König erzählt das ehemalige Wunderkind einer hochmusikalischen Familie aus Lemberg – Vater Opernsänger und Gesangslehrer, Mutter Musikpädagogin – von ihren Anfängen. Bereits mit fünf Jahren begann sie mit dem Klavierunterricht, wechselte dann zur Geige und schließlich zum Gesang. Heute ist Zoryna Kushpler, die seit fast 25 Jahren in Deutschland, der Schweiz und Österreich lebt, auf den Bühnen der Welt zu Hause – von Hamburg, Berlin und Zürich über Venedig, Mailand, London bis nach Cleveland, New York und Tokio. Von 2007 bis 2020 war die Sängerin festes Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, seither ist sie dort regelmäßiger Gast wie auch an der Volksoper Wien. Mit derselben Leidenschaft, mit der sie auf der Bühne steht, setzt sie sich für ihre Heimat Ukraine ein, gibt zahlreiche Benefizkonzerte, engagiert sich für die Flüchtlingshilfe und brachte sogar mit Musikern, die aus dem Kriegsgebiet geflohen sind, eine CD mit ukrainischer Musik heraus.

Zoryana Kushpler liebt es auch, zu unterrichten, neue Talente zu entdecken und mit ihnen zu arbeiten: Regelmäßig gibt sie Meisterklassen in ganz Europa und ist seit 2023 Gesangsprofessorin am Mozarteum in Salzburg.

Chantal Ramona Veit, die ebenfalls einer Musikerfamilie entstammt, spielt seit ihrem dritten Lebensjahr Querflöte und erhält seit der ersten Klasse Volksschule Klavierunterricht. Schon seit dem letzten Kindergartenjahr nimmt die heute 14-Jährige an Musikwettbewerben teil und hat schon zahlreiche Preise und Auszeichnungen eingespielt – sowohl in den Kategorien Querflöte Solo und Klavier Solo als auch in den Kategorien Kammermusik für Holzbläser und Klavier-Kammermusik. Musik bereitet ihr einfach große Freude und gibt ihr Kraft. Eines weiß die junge Boznerin schon jetzt: Wohin ihre musikalische Reise sie auch führen wird, ob zu einer Solokarriere oder in ein großes Orchester – auf jeden Fall will sie Flötistin werden. Aber auch eines ihrer größten Hobbys hat mit Musik zu tun: Chantal liebt es zu singen. Daher besucht sie gemeinsam mit Leona König eine Karaoke-Bar, wo sie den Titel „Wenn ich tanzen will“ aus dem Musicalhit „Elisabeth“ zum Besten gibt.

Danach bringt die Moderatorin Star Zoryana Kushpler und Talent Chantal Ramona Veit zusammen, die in Kushplers Salon gemeinsam die berühmte „Carmen“-Arie „L'amour est un oiseau rebelle“, auch bekannt als „Habanera“, zum Besten geben. Die Klavierbegleitung übernimmt Soley Blümel.

