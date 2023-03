„Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am 1. April in ORF 2

„Besuchen Sie Europa!“ – eine musikalische Reise durch den Kontinent

Wien (OTS) - „Besuchen Sie Europa!“ heißt es in einer neuen Ausgabe von „Peter Rapp – Als wäre es gestern gewesen“ am Samstag, dem 1. April 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2. Frei nach dem Geier-Sturzflug-Lied aus den 1980er Jahren laden Peter Rapp und Johannes Hoppe zu einer musikalischen Reise durch den Kontinent.

Beginnend mit jenem Engländer und seiner Gruppe „Les Humphries Singers“, die 1972 in „Wünsch Dir was“ „Mexico“ präsentierten. Auch bei „Spotlight“ waren Künstler aus ganz Europa präsent: Aus Frankreich kamen Joe Dassin („Champs-Élysées“) und Charles Jérôme („Kiss Me“), aus Südtirol Giorgio Moroder, der mit „Son of My Father“ Synthesizerklänge in die Popmusik brachte. Barfuß und mit Fahrradklingel am Spazierstock trällerte der Schwede Harpo „Moviestar“, Schmusesongs kamen aus Spanien von der Gruppe Santabarbara („Charly“) und aus Holland von Albert West („Ginny come lately“). Unterschiedliche Erfahrungen mit dem Eurovision Song Contest machten der einstige dänische Kinderstar Gitte Haenning, die Norwegerin Wencke Myhre, die „Goldene Stimme aus Prag“ Karel Gott und die Griechin Vicky Leandros.

Sportliches kommt aus zwei weiteren Peter-Rapp-Klassikern: Der kroatische Trainer Otto Baric sollte nach dem Sieg von Austria Salzburg gegen Eintracht Frankfurt von Elmar Oberhauser interviewt werden – was zwar nie in der „ZIB“, dafür aber in „Hoppala“ zu sehen war. Bei „Starlight“ schlüpften Skiasse wie Karl Schranz, Leonhard Stock, Harti Weirather oder Hansi Hinterseer in Nonnenkostüme, um den Chor aus „Sister Act“ nachzustellen. Und wie eine „Hymne für Europa“ klingen würde, wenn alle Länder je nach Größe Noten dazu beisteuern dürfen, zeigte Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff in einem Sketch bei „EWG – Einer wird gewinnen“.

