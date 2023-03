„Bürgeranwalt“: Kein Recht auf Ausweis – warum bekommt Frau S. keinen Pensionistenausweis?

Am 1. April um 18.00 Uhr in ORF 2

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt" am Samstag, dem 1. April 2023, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Kein Recht auf Ausweis – warum bekommt Frau S. keinen Pensionistenausweis?

Bei Pensionsantritt bekommt man üblicherweise einen Pensionistenausweis im Scheckkartenformat, mit dem es bei vielen Einrichtungen und Veranstaltungen Vergünstigungen gibt. Frau S., eine pensionierte Volksschullehrerin aus Bad Vöslau, hat ihn aber nicht bekommen und sich deswegen an Volksanwalt Walter Rosenkranz gewandt.

Gebühr ohne Gegenleistung? Muss man für einen Kanal, der nicht angeschlossen ist, bezahlen?

Frau P. aus St. Martin in Oberösterreich entrichtete jahrelang regelmäßig ihre Kanalgebühren an die Gemeinde. Dann merkte sie aber zufällig, dass ihr Haus gar nicht vollständig ans Kanalnetz der Gemeinde angeschlossen war. Deswegen wollte sie das Geld, das sie in Sachen Kanal an die Gemeinde bezahlt hat, zurückbekommen. Geht nicht, war die Auskunft, die sie von der Gemeinde bekam. Ist das das letzte Wort des Bürgermeisters?

Kündigung wegen Schimmels – Baumangel oder schlecht gelüftet: Steht eine Familie bald auf der Straße?

Familie C. wohnt seit sieben Jahren in einem Reihenhaus in Neusiedl am See. Der Vermieter ist die Erste Burgenländische Siedlungsgenossenschaft. Gleich nach dem Einzug tauchten immer wieder feuchte Flecken in der Nähe eines Lüftungsschachts auf, in den Ecken bildete sich Schimmel. Familie C. war überzeugt, dass ein Baufehler die Ursache ist. Die Genossenschaft sah das aber anders. Sie sprach von falschem Lüftungsverhalten und kündigte der Familie. Zwei Instanzen haben der Genossenschaft bereits Recht gegeben. Der Rechtsanwalt der Familie hofft, dass der Oberste Gerichtshof anders entscheidet, und diskutiert im Studio mit dem Anwalt der Vermieterin.

