Biologisch, regional und saisonal: Gesundes Essen in Wiener städtischen Kindergärten und Horten

Erhöhung der BIO-Quote auf 60%

Wien (OTS) - Hochwertiges Essen ist ein wichtiger Grundstein für die gesunde Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern. Daher wird bereits den Jüngsten in den Wiener städtischen Kindergärten und Horten ein regionales, saisonales und biologisches Essen angeboten.

Was alle Gerichte gemeinsam haben? Sie sind frei von Geschmacksverstärkern, Konservierungsstoffen, Palmöl und Gentechnik.

Gemeinsam mit ihren Familien können Kinder ab Juli aus drei verschiedenen Menülinien auswählen:



Das derzeit fleischlose Menü wird zu einer vegetarischen Menülinie ohne Fisch.

Die Menülinie „Vollwertige Mischkost“ beinhaltet zwei Mal pro Woche Gerichte mit Fleisch als Hauptspeise. Das Frischfleisch stammt zu 100% aus Österreich.

Die dritte Menülinie bietet Gerichte ohne Schweinefleisch.



„Gerade Kinder brauchen hochwertige Nahrungsmittel zur optimalen Entwicklung. Gleichzeitig ist gesunde, nachhaltige Ernährung einer der bedeutendsten Schlüssel, um die Welt für alle Menschen besser zu machen. Insofern bin ich stolz, dass mit der Bereitstellung von Lebensmitteln, die ohne Geschmacksverstärker, Palmöl oder Gentechnik auskommen, das kulinarische Angebot in den Wiener städtischen Kindergärten noch besser und vor allem noch gesünder wird. Die Erhöhung des BIO-Anteils auf 60% des Speisesortiments wird Kinder und Eltern gleichermaßen erfreuen, denn gesunde Kinder sind glückliche Kinder!“, so Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.

Die Ausschreibung der Essensversorgung für die Wiener städtischen Kindergärten und Horte ist nun erfolgreich abgeschlossen. Besonders erfreulich ist, dass der BIO-Anteil von 50 % auf 60 % beim Mittagessen erhöht wird. Die Bestbieterin „GMS Gourmet GmbH“ versorgt ab Juli 2023 rund 35.000 Kinder mit Jausen und Mittagessen.

„Das vegetarische Angebot und vor allem die Erhöhung der Bioquote auf 60% sind nicht nur gesund für Kinder, sondern auch gut für Klima und Umwelt“, betont Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Fleischreduktion, biologische Produktion und die Bewusstseinsbildung für gesunde, nachhaltige Ernährung sind wichtige Eckpfeiler unserer Initiative Wien isst G.U.T. - Gesund und genussvoll - Umwelt und klimafreundlich – Tierfair. Wien isst G.U.T. umfasst alle Aktivitäten der Stadt Wien, die zu einem umfassend nachhaltigen und fairen Umgang mit Lebensmitteln führen. Ziel ist, die Wende zu einer nachhaltigen und klimafreundlichen, Ernährung zu unterstützen.“

Neben dem Bestbieterprinzip unterlag die Ausschreibung den Nachhaltigkeitskriterien der Stadt sowie den ernährungstechnischen Grundlagen der Österreichischen Gesellschaft für Ernährung (ÖGE).

Essen mit allen Sinnen

In den städtischen Kindergärten fließt das Thema „gesunde Ernährung“ in die pädagogische Arbeit mit ein. Gesunde Ernährung wird den Kindern greifbar gemacht. Das gemeinsame Zubereiten von Imbissen vermittelt Kindern den wertschätzenden Umgang mit Nahrungsmitteln. Denn: Selbst gemacht schmeckt’s noch besser. In einigen Kindergärten und Horten werden zudem kleine Gemüsebeete angelegt. Der Prozess des Wachsens und Erntens wird so von den Kindern von Anfang an miterlebt und mitgestaltet.

