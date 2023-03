Wissenschaftsjournalismus ist Kriterium für Medienförderung

Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen dankt seinen Unterstützer:innen.

Wien/Graz (OTS) - Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen konnte durch Überzeugungsarbeit den Wissenschaftsjournalismus als Qualitätskriterium für Medienförderung im neuen Gesetz verankern. Im Erstentwurf der Regierungsparteien kamen Wissenschaft und Forschung nicht vor.

Dabei konnten wir es nicht bewenden lassen. Wissenschaft ist nicht nur der Blick in die Sterne und Reisen zum Mond, sondern seit dem frühesten Altertum Lebensretter im großen Stil. Wie sehr, hat sich bei der Bewältigung der Corona-Pandemie und der Darstellung des Klimawandels gezeigt. Um aus Erkenntnissen und Entdeckungen der Forschung Allgemeinwissen von Generationen werden zu lassen, braucht es in den Medien die gekonnte die Berichterstattung darüber. Sie ist als tägliche Dosis im gesellschaftspolitischen und soziologischen Anliegen der Erwachsenenbildung unverzichtbar.

Nun enthält die Novelle zur Medienförderung, die ÖVP und Grüne am 30. März als Initiativantrag im Parlament eingebracht haben, Berichte über Wissenschaft als allgemeines Förderkriterium. Demnach muss ein förderungswürdiges Universalmedium „seinem Inhalt nach vorwiegend der redaktionell aufbereiteten Information und Meinungsbildung über die Bereiche Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Ethik, Wissenschaft und Forschung sowie Sport dienen“.

Wir danken ganz besonders allen Institutionen, die sich mit uns für den Wissenschaftsjournalismus stark gemacht haben. Zu ihnen zählen: Österreichische Universitätenkonferenz (uniko), Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Wissenschaftsfonds (FWF), Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFT), Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds (WWTF), Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), Österreichische Fachhochschulkonferenz (FHK), Österreichische Konferenz der Privatuniversitäten (ÖPUG), Institute of Science and Technology Austria (ISTA ) und Complexity Science Hub (CSH) Vienna, die für das Anliegen, Wissenschaftsjournalismus in der Medienförderung zu verankern, intensiv eingetreten sind.

Eine Schilderung der Genese und ein Kommentar zum Ergebnis findet sich im Blog von Oliver Lehmann.





Rückfragen & Kontakt:

Für den Vorstand

Eva Stanzl

Vorstandsvorsitzende



Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen

Bankgasse 8

1010 Wien



office @ wissenchaftsjournalisten.at

www.wissenschaftsjournalisten.at