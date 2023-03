GoAesthetic in Wien: Beautyzentrum im 6. Bezirk öffnet seine Türen und verspricht einzigartige Verwandlungen!

Wir haben beobachtet, dass immer mehr Menschen, insbesondere junge Leute, den Wert einer gepflegten Erscheinung erkennen und in ihre Schönheit investieren möchten. Wir sind stolz darauf, ihnen mit unserem Zentrum für ästhetische Medizin die neuesten und effektivsten Behandlungen anbieten zu können Dr. Peter Herndlhofer

Wien (OTS) - Vor gut einem halben Jahr eröffneten Dr. Herndlhofer und seine Frau ein wegweisendes Zentrum für ästhetische Medizin in Wien. Mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft für Schönheit bieten sie eine breite Palette fortschrittlichster Behandlungen an, die Eingriffe mit geringer Ausfallzeit ermöglichen. Die Eröffnung erfolgte vor dem Hintergrund eines wachsenden Interesses junger Menschen an Schönheitsbehandlungen, und der Trend hat sich seitdem bestätigt: Die Zahl der Menschen, die Beauty-Treatments suchen, steigt stetig an.

Zu den beliebtesten Leistungen zählen sowohl altbewährte Klassiker wie Hyaluronsäure- oder Botox-Unterspritzungen als auch international preisgekrönte Gesichtsbehandlungen wie das Hydrafacial oder das Microneedling mit dem Dermapen. Darüber hinaus erfreut sich die Haarentfernung mittels Laser gerade in der kühleren Jahreszeit großer Beliebtheit. Dr. Herndlhofer ist sich sicher, dass die Nachfrage weiterhin wachsen wird, insbesondere im Vorfeld des Sommers. "Wir haben beobachtet, dass immer mehr Menschen, insbesondere junge Leute, den Wert einer gepflegten Erscheinung erkennen und in ihre Schönheit investieren möchten. Wir sind stolz darauf, ihnen mit unserem Zentrum für ästhetische Medizin die neuesten und effektivsten Behandlungen anbieten zu können" , so Dr. Herndlhofer.

Homepage und Terminvereinbarung GoAesthetic by Dr. Herndlhofer

Rückfragen & Kontakt:

GoAesthetic by Dr. Herndlhofer

office @ goaesthetic.at | +43/681/1072 62 12

https://www.goaesthetic.at/