Zirkuläre Matratzen als Vorbild für die Kreislaufwirtschaft

Mit einem Industry Circle startet das Climate Lab in sein Innovationsprogramm für zirkuläre Matratzen.

Wien (OTS) - “Warum ausgerechnet Matratzen?” Auch das war eine der Fragen, die beim Industry Circle im Climate Lab zu rezyklierbaren Matratzen gestellt wurde. “Warum nicht Matratzen?” Immerhin werden allein in Österreich jedes Jahr 1,4 Mio Stück verbrannt und 200.000 Tonnen CO2 freigesetzt. EU-weit sind es 30 Mio Stück.

Als Teil der österreichischen Kreislaufwirtschaftsstrategie und des europäischen Green Deals startet das Climate Lab im Auftrag des Klimaschutzministeriums im Hundertwasserturm an der Spittelau ein Innovationsprogramm für zirkuläre Matratzen. Den Auftakt machte am Mittwoch ein Industry Circle, bei dem vom Hersteller über den Vertrieb bis zum Entsorger alle Stakeholder sowie die Wissenschaft und Verwaltung an einem Tisch zusammenkamen.

“ Matratzen sind Produkte, die für unsere Gesundheit und den Klimaschutz wichtig sind. Schließlich verbringen wir fast ein Drittel unserer Lebenszeit auf der Matratze, auf der wir schlafen. Unser Ziel muss es sein, hochwertige Matratzen zu nutzen, die leicht rezyklierbar sind und den gesunden Schlaf fördern ”, so Andreas Tschulik, Leiter der Abteilung für betrieblichen Umweltschutz des BMK.

Viel drehte sich um die Trennbarkeit von Materialien. Eine sortenreine Auftrennung der verschiedenen Wertstoffe ist entscheidend, um möglichst große Stoffmengen einer Wiederverwendung zuführen zu können. Verbundstoffe, sprich verschiedene eng miteinander verwobene oder verklebte Stoffe, stellen dabei ein besonderes Problem dar. In Zukunft kann hier zwar die geplante EU-Ökodesign-Verordnung Abhilfe schaffen, aber auch für die Millionen bereits im Umlauf befindlichen Matratzen gilt es, nachhaltigere Lösungen zu finden. Längere Lebensspannen durch professionelle Reinigung, Downcycling oder (experimentelles) chemisches Recycling waren Lösungsansätze, die diskutiert wurden.

Die Ergebnisse sind ein wertvoller Ausgangspunkt für die weiteren Schritte. Handlungsoptionen werden dabei in einem White-Paper zusammengefasst. Am Ende des Innovationsprogramms steht der Beginn eines Ressourcen- und Klima-schonenden Matratzenkreislaufs.



