Lindinger: Kleines Budget – große Wirkung!

Abgeordneter erklärt Oppositionsparteien die Bedeutung der AMA-Marketing

Wien (OTS) - Viele Länder beneiden uns darum, mehr als 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kennen es, und alle profitieren davon. Das AMA-Gütesiegelprogramm garantiert hundertprozentig heimische Qualität auf unserem Teller, wie kein anderes Gütesiegel. Die Bewerbung übernimmt die AMA-Marketing und diese war Anlass für eine Debatte im Plenum des Nationalrates. Für Abgeordneten Klaus Lindinger ist klar: "Mit dem Triple A, nämlich geboren in Österreich, aufgewachsen in Österreich und geschlachtet in Österreich, garantiert das AMA-Gütesiegel österreichische Herkunft, hohe Qualität, unabhängige Kontrolle und Wertschöpfung für den ländlichen Raum!"

Vor allem Freiheitliche und Sozialdemokraten nutzten die Plenardebatte, um Kritik an der AMA-Marketing zu üben bzw. sogar deren Abschaffung zu fordern. "Dabei erwähnten sie aber nicht, dass das AMA-Gütesiegel für unsere bäuerlichen Betriebe einen Mehrwehrt von 60 bis 70 Millionen Euro pro Jahr bringt und dass es von über einhundert Gütesiegeln in Österreich das Einzige ist, das von unabhängiger Stelle kontrolliert wird", spricht Lindinger von täglich 60 Vorortkontrollen pro Tag.

Was die AMA-Marketing betrifft, legte Lindinger einmal mehr die Fakten auf den Tisch: Während die drei größten Lebensmittelhändler in Österreich insgesamt ein Werbebudget von 500 Millionen Euro zur Verfügung haben, kommt das AMA-Marketing mit einem Budget von 9,2 Millionen Euro aus. "Kleines Budget – große Wirkung", verweist Lindinger auf die wertvollen Leistungen für die Landwirtschaft, die Konsumentinnen und Konsumenten und die wichtige Arbeit für mehr Transparenz und Herkunftssicherung. "Lasst uns dieses verlässliche rot-weiß-rote Gütezeichen beim Lebensmitteleinkauf daher weiterentwickeln und nachhaltig absichern", so Lindinger. (Schluss)

