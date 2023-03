LGT an den Euromoney Global Private Banking Awards 2023 fünffach ausgezeichnet

Europaweit sichert sich die LGT den ersten Rang in den Kategorien ESG Investing, Family Office Services und UHNWI. In Österreich als beste Privatbank für ESG ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Am gestrigen Mittwoch wurden in London die «Global Private Banking Awards 2023» von Euromoney vergeben. Erstmals setzte das renommierte Branchenmagazin auf ein neues Ratingkonzept und lud die weltweit führenden Private-Banking- und Vermögensverwaltungsinstitute ein, ihre Leistungen und Erfolge in den Bereichen Kundenservice, Produktentwicklung und Innovation in ausführlichen Berichten darzustellen. Die LGT schnitt hervorragend ab und sicherte sich gleich in fünf verschiedenen Kategorien eine Auszeichnung.

Holistisches Angebot gewürdigt

Mit ihrem holistischen und maßgeschneiderten Angebot für Ultra-High-Net-Worth-Kunden und Family Offices sowie im Bereich ESG Investing ist es der LGT gelungen, sich europaweit von ihren Mitbewerbern abzuheben. In allen drei Kategorien wurde sie zur besten Privatbank Europas gekürt. Zudem erhielt sie die Auszeichnungen als beste Privatbank im Mittleren Osten für Ultra-High-Net-Worth-Kunden und als beste Privatbank in Österreich im Bereich ESG Investing. «Der Grat zwischen einer sehr starken Tradition und dem Wunsch, sich neu zu erfinden, ist schmal. Der LGT scheint es gelungen zu sein, zwischen diesen beiden zentralen Aspekten ihrer Identität die richtige Balance zu finden», so die Jury.

Hochaktuelle Thematik von globaler Bedeutung

«Dass die LGT gleich in mehreren Kategorien einen Spitzenplatz belegt, freut uns enorm», sagt Olivier de Perregaux, CEO LGT Private Banking. «Die Themen ESG und netto null nehmen bei uns einen sehr hohen Stellenwert ein. Der Klimawandel ist wohl eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit und es ist uns wichtig, unseren Teil zu seiner Lösung beizutragen. Zugleich wollen wir auch unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, ihr Anlageportfolio nachhaltig auszurichten und bauen unser entsprechendes Angebot stetig aus. Die Auszeichnungen im Bereich UHNWI und Family Office Services sind eine schöne Bestätigung dafür, dass unsere holistischen Wealth Solutions optimal auf die Bedürfnisse und die komplexen Vermögenssituationen sehr vermögender Kundinnen und Kunden oder Familien abgestimmt sind.»

Seit über 20 Jahren prämiert das Branchenmagazin Euromoney die weltweit besten Finanzdienstleister – in diesem Jahr erstmals mit neuem Teilnahmeprozess. Über 220 Privatbanken und Vermögensverwalter reichten ihre Bewerbung schriftlich ein. In einem mehrstufigen Verfahren wurden die Unterlagen von einer externen Jury aus etablierten Private-Banking-Expertinnen und -Experten geprüft und bewertet.

LGT in Kürze

LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 90 Jahren im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 31.12.2022 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 287.2 Milliarden (USD 310.4 Milliarden) für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt über 4900 Mitarbeitende an mehr als 25 Standorten in Europa, Asien, Amerika, Australien und dem Mittleren Osten. www.lgt.com

