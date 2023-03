LK Steiermark an FPÖ: Inszenierte, künstliche Aufregung

Ganz normaler Umsatz-Ersatz wie für alle anderen Unternehmen auch

Graz (OTS) - Graz, 30. März 2023 (aiz.info). - Aus dem ganz normalen Umsatz-Ersatz (Cofag-Zuschuss), der allen Unternehmen gewerblicher Art in Österreich in der Hochphase der Corona-Pandemie gewährt wurde, versucht die FPÖ jetzt eine künstliche Aufregung zu inszenieren. "Nichts anderes als ein Sturm im Wasserglas", sagt Kammerdirektor Werner Brugner von der LK Steiermark und stellt zur monierten Corona-Hilfe klar: "Dabei handelt es sich um den Umsatz-Ersatz des Seminarhotels Steiermarkhof und der Forstlichen Ausbildungsstätte (FAST) Pichl. Der Steiermarkhof und die FAST Pichl der LK Steiermark sind privatwirtschaftlich geführt und waren von der Covid-Krise gleich betroffen wie jedes andere Unternehmen in dieser Branche auch."

Steiermarkhof ist privatwirtschaftlich geführt und sichert 50 Arbeitsplätze

Im Drei-Sterne-Seminarhotel Steiermarkhof und in der FAST Pichl finden Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Bäuerinnen und Bauern statt. Gleichzeitig werden die Seminarräume auch an externe Veranstalter vermietet, Nächtigungsmöglichkeiten geboten und die Kurs- und Seminarteilnehmer werden gastronomisch versorgt. Jährlich finden im Steiermarkhof 2.000 Weiterbildungsveranstaltungen statt, die von rund 65.000 Personen besucht werden. In der FAST Pichl sind es 200 Weiterbildungsveranstaltungen mit rund 4.000 Teilnehmern. Der Steiermarkhof und die FAST Pichl sichern mehr als 50 Arbeitsplätze. (Schluss)

