Gemeinsam für ein klimaNEUtrales Salzburg 2040

Neue Plattform für Klimaschutz fordert jetzt schnelles Handeln und konkrete Maßnahmen, um Salzburg bis 2040 klimaneutral zu machen

Salzburg (OTS) - Die Salzburger Landesregierung hat ihre Klimaziele 2021, zwei Jahre nach dem Regierungsübereinkommen in Österreich, mit dem Ziel der Klimaneutralität für 2050 beschlossen. Österreich hat das Ziel bis 2040 klimaneutral zu werden. Salzburg muss hier nachlegen und die KN 2040 landesgesetzlich in einem Salzburger Klimaschutzgesetz verankern. „Unternehmen und Haushalte brauchen hier Planungssicherheit für ihre Gebäude, das Heiz- und Kühlsystem, den Fuhrpark und andere klimarelevante Entscheidungen“, betont Mayer die Dringlichkeit der Festlegung eines neuen ambitionierteren Klimaschutzkurses für das Land Salzburg: „Gerade in der Energiekrise ist eine klare Zielrichtung von entscheidender Bedeutung. Die Erneuerbaren können hier rasch Abhilfe schaffen.“

Die bisherigen Klimaschutz- und Erneuerbaren-Ausbauziele des Landes sind nicht mit einem globalen 1,5°C kompatiblen Treibhausgasbudget vereinbar. Die Halbierung der Treibhausgasemissionen bis 2030, wie es der jüngste Sachstandsbericht des IPCC als globales Ziel vorgab, also in 7 Jahren, ist schon allein durch das Verfehlen der Salzburger Klimaziele bis 2020 (-30% THG) massiv gefährdet. Salzburg hat von 1990 bis 2019 seine Treibhausgasemissionen von 3,3 auf 3,7 Mio T CO2 Äquivalente mit einem Zwischenhoch von 4,3 Mio T CO2e im Jahr 2005 erhöht, während die EU im selben Zeitraum diese um 24% gesenkt hat. Selbst im Coronajahr 2020 lagen die Treibhausgasemissionen in Salzburg noch über jenen von 1990. Damit kommt Salzburg unter den drei schlechtesten Bundesländern in Österreich, knapp vor Tirol und dem Burgenland, zu liegen. Diesen Treibhausgasüberschuss, den Salzburg hier aufgebaut hat, muss durch besonders rasche Emissionsreduktionen von rund 10% pro Jahr bis 2030 und danach von rund 5% pro Jahr bis 2040 abgebaut werden, um im Rahmen eines 1,5°C kompatiblen Kohlenstoffbudgets zu bleiben.

Wenn Salzburg seinen derzeitigen Kurs im Klimaschutz nicht rasch ändert und den Ausbau naturverträglicher, erneuerbarer Energien von 0,6 TWh/Jahr bis 2040, einer Verdoppelung bis Verdreifachung der derzeitigen Ökostromerzeugung, nicht zügig vorantreibt, ist das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 unerreichbar. Hier muss die nächste Landesregierung dringend handeln, denn nur mit einem raschen Ausstieg aus fossilen Energien wie Öl und Gas und einem wirksamen Klimaschutzgesetz auf Landesebene können wir die Klimakrise bewältigen.

Zitate der Unterstützer:innen, Fotos und die Forderungspapiere finden sie hier!

