Salzburg AG hält Wort und senkt mit neuem Tarif die Strompreise

Ab 1. Juni zahlen Privatkund:innen 19,90 Cent pro kWh

Salzburg (OTS) - Die Salzburg AG hält Wort und senkt den Strompreis für Privatkund:innen in Salzburg mit einem neuen Tarifangebot ab 1. Juni 2023 auf 19,90 Cent netto/kWh. Damit wird - wie angekündigt - eine Preisanpassung durchgeführt, sobald es Spielräume für eine Senkung gibt. Mit dem neuen Tarif gehört die Salzburg AG zu den günstigsten Landesenergieversorgern in Österreich. Auch bei den alternativen Energieversorgern in Salzburg bietet derzeit kein Unternehmen einen Netto-Arbeitspreis bei einem Fixpreis von unter 20 Cent/kWh an. Bei Gas hat die Salzburg AG bereits Anfang des Jahres eine Preiserhöhung ausgesetzt und bietet mit 4,98 Cent netto/kWh einen der günstigsten Tarife österreichweit an.

„Unser Fokus liegt klar auf unseren Kund:innen. Wir setzen daher, wie versprochen und auch seitens unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Landeshauptmann Wilfried Haslauer gefordert, eine Preissenkung für unsere Kund:innen um, sobald wir Spielräume sehen. Nach genauer Prüfung und Evaluierung ist dies ab 1. Juni 2023 möglich und wir bieten unseren rund 250.000 Privatkund:innen, die von uns mit Strom versorgt werden, einen neuen günstigeren Tarif an“, sagen Michael Baminger und Brigitte Bach, die Vorstände der Salzburg AG.

Mit der Arbeiterkammer Salzburg steht die Salzburg AG in gutem Kontakt. Der neue Tarif wird bereits unter Einbindung der Expertise der AK so gestaltet werden, dass Rechtssicherheit herrscht. Dies müsse im Sinne der Kund:innen und des Unternehmens sichergestellt werden. „Für die konstruktiven Gespräche und das aufgebaute Vertrauen danken wir Präsident Peter Eder und seinem Team“, sagen Baminger und Bach. Was das Rechtsgutachten der Arbeiterkammer betrifft, bleibe man mit der Arbeiterkammer im Gespräch.



Neue Tarife ab 1. Juni 2023

Ab 1. Juni 2023 senkt die Salzburg AG den Strompreis und bietet neue Tarife für Privatkund:innen an. Der Arbeitspreis sinkt von bisher 27,00 Cent netto/kWh im neuen Tarif auf 19,90 Cent netto/kWh. Ab Mai erhalten Kund:innen ein Angebot, um aktiv in den neuen Tarif wechseln zu können. Hierzu arbeitet das Unternehmen mit Hochdruck an der neuen Tariflandschaft und dem genauen Wechselvorgang. Die Details zum Prozess werden spätestens im Mai an alle Kund:innen kommuniziert. Alle bereits gesetzten Aktionen und Entlastungspakete des Unternehmens laufen wie gehabt weiter. Dazu gehört auch das Paket mit bis zu 100 Freistromtagen für Gewerbe und Landwirtschaft.



Wärmepaket der Salzburg AG: Weitere Erleichterung für E-Heizungen

Wie bereits angekündigt hat die Salzburg AG zusätzlich zu den Maßnahmen von Bund und Land ein eigenes Unterstützungspaket ins Leben gerufen, um so Kund:innen im derzeitigen Tarif „Stromwärme OK“ bestmöglich zu entlasten. So gibt es für Kund:innen mit Elektrospeicherheizungen und Direktheizungen mit einem eigenen Zähler den Zuschuss der Salzburg AG, der die Netto-Energiekosten bis 2900 kWh jährlich mit 10 Cent/kWh deckelt. Zusätzlich dazu wird bereits ab 1. April der Preis ab 2900 kWh mit 20 Cent begrenzt. Die Umstellung läuft für alle Kund:innen automatisch. Im Zuge der neuen Tariflandschaft wird auch der Tarif „Stromwärme OK“ per 1.Juni 2023 neu gestaltet.

Gaspreis wurde nicht erhöht

Die Situation am weltweiten Energiemarkt war bzw. ist nach wie vor sehr angespannt. Insbesondere bei den Gaspreisen hat man im letzten Jahr noch nie dagewesene Preissteigerungen an den internationalen Börsen beobachten können. Die Salzburg AG konnte trotz dieser extremen Verwerfungen am Energiemarkt den Gaspreis für ihre Kund:innen auf einem im österreichweiten Vergleich sehr günstigen Preisniveau halten. Mit einem Preis für das Standardprodukt „Erdgas OK“ von 4,98 Cent netto/kWh sparen sich Kund:innen der Salzburg AG bei einem Verbrauch von 15.000 kWh pro Jahr oft mehr als 1500 Euro brutto gegenüber anderen Anbietern.

Kund:innen bleiben im Fokus: #wirarbeitendran

„Unsere gesamte Bevölkerung steht gerade vor großen Herausforderungen. Die Salzburg AG arbeitet in allen Bereichen daran, auch in dieser schwierigen Zeit ein verlässlicher und fairer Partner für unsere Kund:innen zu sein. Daher gilt weiterhin: Sobald weitere Spielräume vorhanden sind, werden wir diese für unsere Kund:innen nutzen“, sagen die Salzburg AG Vorstände Michael Baminger und Brigitte Bach.



Rückfragen & Kontakt:

Team der Pressestelle:

Telefon: +43/662/8884-1207; +43/662/8884-2810

E-Mail: presse @ salzburg-ag.at