OÖNachrichten als wichtige Informationsquelle der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher

Linz (OTS) - Die aktuellen Zahlen der Media-Analyse 2022 bestätigen: Die OÖNachrichten sind von Montag bis Samstag eine der meistgelesenen Tageszeitungen im Land. Für 292.000* Leserinnen und Leser (Reichweite: 23,1 %*) sind die OÖNachrichten tagtäglich eine wichtige Informationsquelle. Am Wochenende greifen 350.000** Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher (Reichweite: 27,6 %**) zu den OÖNachrichten. Besonders unter den kaufkräftigen Leserinnen und Lesern (Haushalts-Nettoeinkommen von € 4.800 und mehr) verzeichnen die OÖNachrichten mit 33,5 %** am Wochenende in Oberösterreich eine hohe Reichweite.

Ihre Stärke können die OÖNachrichten auch österreichweit beweisen: So informieren sich 329.000*** Personen (Reichweite: 4,3 %***) täglich, sowie 385.000**** Österreicherinnen und Österreicher (Reichweite: 5,1 %****) am Wochenende in den OÖNachrichten über das aktuelle Geschehen.

„Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten in unserem Newsroom in Linz und in den acht Außenbüros in Oberösterreich berichten direkt aus der Region. Unsere starke Verankerung im Bundesland verschafft uns eine besondere Nähe zu den Menschen, deren Anliegen und Interessen“, sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. „Das hilft uns, jenen Themen besonderes Gewicht zu geben, die am meisten bewegen.“ Regelmäßig setzen die OÖNachrichten etwa Schwerpunkte in der Berichterstattung über Nachhaltigkeit – mit einem darauf spezialisierten Redaktionsteam, mit Kolumnen und dem neu geschaffenen Nachhaltigkeitspreis Feronia, der Menschen und Unternehmen eine Bühne gibt, die sich in diesem Zusammenhang konstruktiv mit den Themen Ökonomie, Ökologie und Soziales auseinandersetzen. Gemeinsam tragen wir Verantwortung.

„Wir möchten uns bei unseren Leserinnen und Lesern bedanken, die uns treu auf unserem Weg begleiten. Wir wollen mit ihnen wachsen und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft“, ergänzt Geschäftsführer Gino Cuturi.





*Media-Analyse 2022, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.344 Interviews, Jan - Dez 2022, Schwankungsbreite +/- 1,7

**Media-Analyse 2022, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.344 Interviews, Jan - Dez 2022, Schwankungsbreite +/- 1,8

***Media-Analyse 2022, Leser pro Ausgabe Mo – Sa, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.030 Interviews, Jan - Dez 2022, Schwankungsbreite +/- 0,3

****Media-Analyse 2022, Leser pro Ausgabe am Wochenende, Tageszeitungen österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 15.030 Interviews, Jan - Dez 2022, Schwankungsbreite +/- 0,4





