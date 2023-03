Bewegung an der Führungsspitze der bank99: Bernhard Hohenegger neuer Vorstand IT & Operations

Wien (OTS) - Veränderung im bank99-Vorstand: Nach dem Ausscheiden von Florian Dangl bringt sich das Vorstandsteam neu in Position und installiert mit Bernhard Hohenegger nun einen eigenen Vorstand für IT & Operations.

Damit sieht das Vorstandsteam folgendermaßen aus:

Patricia Kasandziev, Vorstandsmitglied Markt & Digitalisierung

Bernhard Achberger, Vorstandsmitglied Marktfolge und

Bernhard Hohenegger, Vorstandsmitglied IT & Operations



„Wachstum, ständig steigende Anforderungen an die Technologie sowie die Tatsache, dass die IT einen wesentlichen Erfolgsfaktor im Bankgeschäft darstellt, machte unsere Neuaufstellung notwendig“, erklärt Partricia Kasandziev die Veränderungen.

MIT HOHENEGGER ZIEHT EIN AUSGEZEICHNETER CIO INS VORSTANDSTEAM EIN

Bernhard Hohenegger (42) ist Absolvent der Wirtschaftsinformatik der TU Wien und seit Beginn seiner Karriere im IT- und Digitalisierungsmanagement tätig. Nach Accenture und Bawag PSK war er die vergangenen acht Jahre als Head of IT and Organization bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

2022 wurde er als Top-CIO des Jahres ausgezeichnet. Seit 20. März 2023 ist Hohenegger nun Vorstandsmitglied der bank99.

„Wir sind glücklich, dass sich Bernhard für uns entschieden hat. Mit ihm haben wir nun fachlich wie menschlich, als IT-Experte wie Führungspersönlichkeit einen großartigen Kollegen im Vorstandsteam. Ein derart erfahrener wie ausgezeichneter Experte ist ein Gewinn für uns alle“, freuen sich Patricia Kasandziev und Bernhard Achberger unisono.



BANK99 DIE BANK, DIE’S BRINGT

Die bank99 AG ist ein Tochterunternehmen der Österreichischen Post AG (90 Prozent) und der Schelhammer Capital Bank AG (10 Prozent). Seit April 2020 aktiv, übernahm sie zum Jahresende 2021 das Privatkund*innengeschäft der ING in Österreich. Mit über 300 Mitarbeiter*innen betreut sie österreichweit aktuell mehr als 260.000 Kund*innen. Als Digitalbank mit einem flächendeckenden Netz von über 1.700 Geschäftsstellen bietet die bank99 ein umfassendes Leistungsportfolio mit Konto, Zahlungsverkehr und Geldversand, Konsumkredit, Veranlagung und Sparen, Wohnbaufinanzierung und Versicherungen. Mehr unter bank99.at.

