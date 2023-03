Tony Robbins schließt das globale PRIORITY-Gipfeltreffen des FII Institute

Miami, 30. März 2023 (ots/PRNewswire) - -- Das globale PRIORITY-Gipfeltreffen, das vom FII Institute präsentiert wird, hat angekündigt, dass Tony Robbins, der Nummer 1 Bestseller-Autor der New York Times, Unternehmer, Philanthrop und einer der führenden internationalen Lebens- und Geschäftsstrategen, das Event am zweiten Tag abschließen wird.

Auf dem am 30. & 31. März 2023 stattfindenden Gipfeltreffen werden weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen Wirtschaft, Regierung, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Technologie und Medien zusammenkommen, um sich an bahnbrechenden Diskussionen zu beteiligen und um die globale Agenda zu gestalten.

Das Gipfeltreffen steht unter der Mission des FII Institute einen Einfluss auf die Menschheit auszuüben, und wird vom „PRIORITY Report" (dt. Prioritätsbericht) begleitet, der die wichtigsten Prioritäten von Einzelpersonen auf der ganzen Welt aufzeigt.

Seit über viereinhalb Jahrzehnten erfreuen sich Millionen von Menschen an der Herzenswärme, dem Humor und der transformativen Kraft der Seminare zur persönlichen Entwicklung von Tony. Diese Elemente werden zweifellos in das Fundament des Miami Gipfels integriert, da er sich zum Ziel gesetzt hat, in diesen herausfordernden Zeiten einen Fahrplan für die Menschheit zu entwerfen.

Der erfolgreiche Redner Tony Robbins wird gegen Ende der Veranstaltung die Wegbereiter:innen im Raum dazu motivieren, die vor ihnen liegenden Herausforderungen zu meistern, sich für das Gute einzusetzen und gemeinsam auf eine bessere Zukunft für die Menschheit hinzuarbeiten.

Informationen zum FII Institute:

DAS FUTURE INVESTMENT INITIATIVE (FII) INSTITUTE ist eine neue globale gemeinnützige Stiftung mit einem Investmentarm und einer Agenda: Impact on Humanity (Einfluss auf die Menschheit). Wir sind weltweit aktiv und setzen uns für Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) ein. Wir fördern herausragende Köpfe aus der ganzen Welt und verwandeln in fünf wichtigen Bereichen Ideen in Lösungen: Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit

