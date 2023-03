„BLICKWECHSEL“-Umfrage zeigt: Auch Geimpfte für Rückzahlung von Corona-Strafen

„BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“, heute ab 21:10 Uhr bei ServusTV

Wals/Salzburg (OTS) - Die Corona-Politik der österreichischen Bundesregierung hat gesellschaftliche Spuren hinterlassen: In einer aktuellen OGM-Umfrage für das ServusTV-Nachrichtenmagazin „BLICKWECHSEL“ waren mit 56% mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten mit den politischen Entscheidungen der Bundesregierung eher unzufrieden oder sehr unzufrieden.

41% für Rückzahlung von COVID-Ordnungsstrafen

Während die FPÖ nach Vorbild Niederösterreich auch auf Bundesebene einen Entschädigungsfonds in der Höhe von 250 Millionen Euro fordert, sprechen sich 41% - und damit jeder sechste Befragte – dafür aus, dass die Rückzahlung solcher Ordnungsstrafen in ganz Österreich erfolgen soll. „Damit sind also auch zumindest einfach Geimpfte dafür, dass Strafen, die in Zusammenhang mit Verstößen gegen Covid-Maßnahmen wie etwa dem Nicht-Einhalten von Abstandsregeln verhängt wurden, zurückgezahlt werden sollen“, analysiert OGM-Chef Wolfgang Bachmayer.

Klare Mehrheit in Österreich für Beschränkung von Sozialleistungen

Kanzler Karl Nehammer will den Anspruch auf Sozialleistungen beschränken. Nur wer fünf Jahre in Österreich lebt, soll volle Sozialleistungen erhalten. 69% der Befragten finden dieses Vorhaben gut, lediglich 24% sprechen sich dagegen aus.



Die weitere Themen der heutigen Sendung: Corona-Versöhnung wider Willen? - ServusTV



„BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“

Donnerstags ab 21:10 Uhr – live bei ServusTV und ServusTV On.





Rückfragen & Kontakt:

ServusTV

Christoph Ammerer

Programmkommunikation

0662 84224421602

christoph.ammerer @ servustv.com