FPÖ – Nepp: „Stolz auf Wien“ ist rot-schwarzes Finanzdebakel – FPÖ prüft Anzeige

Unfassbare Steuergeldfinanzierung rot-schwarzer Pleitiers muss zu Konsequenzen führen

Wien (OTS) - Als „unglaublichen Skandal“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, die in einem „Standard“ Artikel aufgedeckten Missstände bei der „Stolz auf Wien GmbH“. Laut dem Bericht wurden die selbst auferlegten Kriterien wie „kurzfristiger Finanzbedarf aufgrund der Corona-Krise“, „langfristig positive Zukunftsprognose“, „hohe volkswirtschaftliche Bedeutung“ und „Teil der Wiener Identität“ zum Großteil nicht eingehalten. Zahlreiche Unternehmen sind trotz einer Beteiligung der Stadt Wien in die Pleite geschlittert. „Wenn hier Wiener Steuergeld an einen Mineralölhandel, Consulting Unternehmen von ÖVP-Wirtschaftskammerfunktionären oder an eine Agentur des ehemaligen roten ORF-Landesdirektors mit keinem einzigen Arbeitsplatz geflossen sind, dann ist das lediglich eine Steuergeldfinanzierung von rot-schwarzen Pleitiers“, kritisiert Nepp.

Die FPÖ prüft eine diesbezügliche Anzeige. „Es darf nicht ohne Konsequenzen bleiben, wenn sich die Wiener SPÖ Bonzen und die Partie um ÖVP-Wirtschaftskammerpräsident Ruck Wiener Steuergelder für Unternehmen aufteilen, die schon vor der Corona-Krise wirtschaftlich schwer angeschlagen waren. Dieses rot-schwarze Finanzdebakel muss lückenlos aufgeklärt werden“, betont Nepp.

