MA 2022: 423.000 ÖsterreicherInnen lesen täglich den KURIER – am Wochenende noch weit mehr

Wien (OTS) - Der KURIER bietet täglich faktenbasierten Journalismus auf höchstem Niveau und schafft dadurch Orientierung und eröffnet neue Perspektiven. Für 423.000 ist der KURIER täglich eine unverzichtbare Lektüre und erzielt national eine Reichweite von 5,6 %. Im Segment der Qualitätstageszeitungen positioniert sich der KURIER einmal mehr im Spitzenfeld.

Starke Performance am Wochenende

Die KURIER Wochenend-Kombi erzielt eine Reichweite von 8,6 Prozent. 654.000 ÖsterreicherInnen lesen am Sonntag den KURIER und/oder am Samstag das Lifestyle-Magazin KURIER freizeit. Sie schätzen die einzigartige Themenvielfalt und die exklusiven Longreads zu relevanten Themen am Wochenende. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – steigert sich die Reichweite auf 15,4 Prozent.

KURIER am Sonntag erreicht 542.000 ÖsterreicherInnen

Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 542.000 ÖsterreicherInnen konsumiert, was einer nationalen Abdeckung von 7,1 Prozent entspricht. Überdurchschnittlich abgedeckt werden die Top- Zielgruppen der kaufkräftigen Personen und der formal höher Gebildeten.

KURIER freizeit erzielt eine Reichweite von 4,7 Prozent

357.000 ÖsterreicherInnen – davon ein hoher Anteil mit überdurchschnittlichem Einkommen und hohem Bildungsgrad – lassen sich Woche für Woche von der einzigartigen Lifestyle-Welt der freizeit inspirieren. Im Stammgebiet erzielt die freizeit eine überdurchschnittliche Reichweite von 9,1 %. Das Premium-Magazin ist das Must-Have für die ÖsterreicherInnen, wenn es um Trends, Reisen, Kulinarik, Mode, Beauty, Gesundheit und Wohlfühlthemen geht.

KURIER wieder Nr. 2* in Ostösterreich unter den Kauf-Tageszeitungen

Der KURIER punktet in seinem Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – mit überdurchschnittlicher Performance als Kauf-Tageszeitung: 333.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen informieren sich täglich im KURIER und machen ihn zur zweitbeliebtesten Kauf-Tageszeitung in der Ostregion. Am Sonntag wird der KURIER in seiner Stammregion von 423.000 Personen gelesen.

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist Premiumjournalismus, der Fakten, Vielfalt und unterschiedliche Blickwinkel bietet, essenziell für die Orientierung der Menschen. Das wissen die Leserinnen und Leser zu schätzen – die aktuelle Media-Analyse, die Daten der Österreichischen Auflagenkontrolle 2022 und unsere Studie „Brand Reach“ belegen die starke Bindung und das besondere Vertrauen zum KURIER. Das zeigt einmal mehr, dass die vielfältigen Marken des KURIER Medienhaus mit Qualitätsinhalten und Service punkten können – nicht nur in Print, sondern auch Online und im TV.“

Quelle: MA 2022; Basis Gesamtbevölkerung Tageszeitungen, Schwankungsbreite (SB) +/- 0,1 % bis +/- 0,7 %, SB KURIER national +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,8 %, SB KURIER am Sonntag +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,9 %, SB freizeit +/- 0,3 %, SB freizeit Stamm +/- 0,7 %, SB KURIER Wochenend-Kombi +/- 0,5 %, Stamm +/- 0,9 %; Details zur Schwankungsbreite auf www.mediaanalyse.at/Signifikanz

*Basis Kauftageszeitungen ohne Kombinationen in Wien, Niederösterreich, Burgenland

