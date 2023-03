Roger Federer und Trevor Noah auf der „Grand Train Tour of Switzerland“

Roger Federer, der Markenbotschafter von Schweiz Tourismus, ist im neuesten Film der Tourismusorganisation zur Grand Train Tour of Switzerland an der Seite von Comedian Trevor Noah zu sehen.

Nach einer unvergleichlichen Tennis-Karriere ist Roger Federer im letzten Jahr vom Spitzentennis zurückgetreten. Er ist und bleibt jedoch Markenbotschafter für Schweiz Tourismus. Das macht Sinn, denn Roger Federer war, ist und bleibt nicht nur der größte Schweizer Sportler, sondern auch der beste Botschafter für das Land. Ein Blick auf die vergangenen zwei Jahre, in welchen er zusammen mit Schweiz Tourismus neue Maßstäbe für nationale Tourismuswerbung gesetzt hat, sind bester Beweis dafür. Im "YouTube Ads Leaderboard", präsentiert im Rahmen der Cannes Lions 2022, konnte der Film "No one upstages the Grand Tour of Switzerland" von Schweiz Tourismus, mit dem die "Grand Tour of Switzerland" mit den beiden Stars Roger Federer und Anne Hathaway beworben wird, den zweiten Platz belegen - direkt nach Samsung und noch vor Omega, Amazon, Netflix oder Apple. Er ist somit der erfolgreichste Tourismus Werbespot der Welt. Der Clip wurde im April 2022 veröffentlicht und verzeichnet bis heute über 103 Millionen Views.

Nachdem ihm 2021 bereits Robert De Niro - und 2022 eben Anne Hathaway - vor der Kamera zur Seite standen, erhält der ST-Markenbotschafter auch in diesem Jahr wieder schauspielerische Unterstützung. Co-Star der Kampagne 2023 ist Trevor Noah, ein Komiker, Bestsellerautor, Produzent und Philanthrop, der wie Roger Federer halb Schweizer, halb Südafrikaner ist. Und auch die Mannschaft hinter der Kamera ist hochkarätig besetzt: Die Regie für den Film führte Tom Hooper, welcher seinerseits für den Film "The King’s Speech" 2011 mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Der Film positioniert die Schweiz als attraktives Reiseland und setzt dabei den Fokus auf Bahnreisen.

Die "The Grand Train Tour of Switzerland", ein unvergleichliches Erlebnis.

Roger Federer bereist 2023 die Grand Train Tour of Switzerland. Sie kombiniert alle berühmten Panoramastrecken auf einer atemberaubenden Bahn-Rundreise und bringt die Besucher bequem zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Von Gletschern zu Seen und von Bergen zu Städten: Jede Etappe der Grand Train Tour of Switzerland hat einen einzigartigen Charakter. So entdecken Besucherinnen und Besucher auf 1.280 Kilometern und 8 Etappen die Top-Erlebnisse der Schweiz! Charmante Städte wie Luzern, eindrückliche Naturwunder wie der Rheinfall und majestätische Berge wie das Matterhorn und das Jungfraujoch. Die einzigartige Zugreise ist ganzjährig erlebbar und kann in ihrer Dauer und Route individuell zusammengestellt werden. Ein kleiner Vorgeschmack gefällig? Da wäre zum Beispiel die Etappe von Montreux nach Zermatt, von der Riviera am Genfersee zum Berg der Berge – dem Matterhorn. Oder etwa die Strecke St. Moritz – Lugano, von den Gletschern zu den Palmen: UNESCO-Welterbestrecke der Rhätischen Bahn inklusive! Die maritime Seite der Schweiz lernt man auf der Strecke St. Gallen – Zürich (via Schaffhausen) kennen, wo es etwa durch liebliche Hügellandschaft Richtung Bodensee und dann 40 Kilometer seinem Ufer entlang geht. myswitzerland.com/gttos

Die Grand Train Tour of Switzerland verfügt zudem über eine eigene App, mit der Gäste ihre Traumroute wählen und die Highlights auf den schönsten Bahnstrecken der Schweiz entdecken können. Nebst Push- Benachrichtigungen über bevorstehende Sehenswürdigkeiten besteht die Möglichkeit, digital Stempel und Auszeichnungen zu sammeln. Zusätzlich gibt es Geschenke und Ermässigungen mit den integrierten digitalen Coupons. Mehr Informationen zur App und Download unter: myswitzerland.com/grandtraintourapp

Swiss Travel Pass – das All-in-one-Ticket.

Der Swiss Travel Pass (erhältlich für 3, 4, 6, 8 oder 15 Tage) ist für Gäste der Schlüssel zum öffentlichen Verkehrsnetz der Schweiz. Reisende haben damit freie Fahrt mit Bahn, Bus und Schiff und können den öffentlichen Verkehr in über 90 Schweizer Städten nutzen. Außerdem gibt der Pass freien Eintritt zu über 500 Museen. Informationen zum Swiss Travel Pass gibt es hier: myswitzerland.com/tickets

Sonderaktion zum Swiss Travel Pass: Gratistage sichern.

Und um noch mehr Zeit zu haben, um die schönsten Orte der Schweiz entlang der «Grand Train Tour of Switzerland» zu erkunden, gibt es eine globale Swiss Travel Pass Promotion. Im Rahmen eines Spezialangebots gibt es vom 15. April bis 14. Mai 2023 beim Kauf eines ausgewählten Swiss Travel Pass bis zu zwei zusätzliche Reisetage kostenlos dazu: https://www.ots.at/redirect/mystsnet

