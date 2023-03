FMA-Bericht zur Lage der Betrieblichen Vorsorgekassen 2022:

das in der „Abfertigung neu“ verwaltete Vermögen stieg auf € 16,6 Mrd.; rund 10,5 Mio. Anwartschaften

Wien (OTS) - Das von den acht österreichischen Betrieblichen Vorsorgekassen (BVK) verwaltete Vermögen betrug zum Jahresende 2022 € 16,6 Mrd. Es stieg damit um € 145,4 Mio. oder 0,89% gegenüber dem Jahr davor. Und dies, obwohl die Veranlagungsperformance angesichts des volatilen Finanz- und Kapitalmarktumfeldes im Berichtsjahr mit -7,73% negativ war. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre wurde eine Rendite von +1,31% p.a. erwirtschaftet. Die Zahl der Anwartschaftsberechtigten (einschließlich Mehrfachanwartschaften bei mehreren BVK) stieg im Berichtsjahr auf 10,5 Millionen. Das durchschnittliche Vermögen einer Anwartschaft lag zum 31.12.2022 bei rund € 1.579. Dies geht aus dem heute veröffentlichten „FMA-Jahresbericht Betriebliche Vorsorgekassen 2022“ hervor.

Auf Sicherheit und Liquidität bedachte Anlagestrategie

Die verpflichtende Kapitalgarantie, verknüpft mit entsprechend der Arbeitsmarktentwicklung schwankenden Auszahlungserfordernissen, bedingen – auch gesetzlich - eine insbesondere auf Sicherheit und Liquidität Bedacht nehmende Anlagepolitik. Die Betrieblichen Vorsorgekassen haben ihr verwaltetes Vermögen 2022 (Jahresultimo) vor Allem in Schuldverschreibungen (61,64%), Guthaben bei Kreditinstituten (12,54%), Aktien (10,43%), Immobilien (7,10%) sowie Darlehen und Kredite (4,31%) veranlagt; der Rest (3,98%) entfiel auf Sonstige Vermögenswerte. Im Vergleich zu 2021 haben sie im Berichtsjahr den Bestand an Aktien um -9,9%-Punkte abgesenkt, im Gegenzug insbesondere die Guthaben bei Kreditinstituten (+3,26%-Punkte) und die Bestände an Schuldverschreibungen (+2,78%-Punkte) sowie die Darlehen und Kredite (+2,04%-Punkte) erhöht.

Zur Absicherung der gesetzlich vorgegebenen Garantie auf das eingezahlte Kapital haben BVK eine Kapitalgarantierücklage zu bilden. Deren Wert betrug Ende 2022 je nach BVK zwischen 0,46% und 1,00% der Gesamtsumme der Anwartschaften und im Schnitt aller 0,7%.

Den „Jahresbericht 2022 Betriebliche Vorsorgekassen“ finden Sie auf der FMA-Website unter:

https://www.fma.gv.at/betriebliche-vorsorgekassen/quartalsberichte/.

Ab dem Jahr 2023 wird die FMA auch Quartalsberichte zur Entwicklung der BVK veröffentlichen.

