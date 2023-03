JETZT EINREICHEN: GEMEINSCHAFTSPREIS 2023 - Wettbewerb für Projekte gegen Einsamkeit

Erstmals organisiert die Plattform gegen Einsamkeit diesen Wettbewerb für Projekte gegen Einsamkeit. Personen und Organisationen sollen ausgezeichnet werden.

Wien (OTS) - Die Plattform gegen Einsamkeit arbeitet seit mehreren Jahren im Namen der Social City Wien daran, langfristige Lösungsansätze und Unterstützungsangebote gegen Einsamkeit aus ganz Österreich zu bündeln, Wissen aus Theorie und Praxis durch Forschungsprojekte zu stärken und betroffenen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Neben dem Ausbau von solidarischen Austausch- und Dialogmöglichkeiten, Partizipation sowie Engagement als auch Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung ist die Beziehungsarbeit ein zentraler Aspekt, um die psychosozialen Herausforderungen von Einsamkeit und soziale Isolation als Gesellschaft zu meistern. Mit der Aktion “GEMEINSCHAFTSPREIS 2023 - Wettbewerb für Projekte gegen Einsamkeit” werden erstmals Personen und Organisationen ausgezeichnet, die hinter dem vielfältigen sozialen Engagement in Österreich stehen. Projekte, die den ersten Schritt gemeinsam gehen, Schwellen zur sozialen Teilhabe abbauen und gegen Einsamkeit und soziale Isolation wirken, verdienen Anerkennung und eine Bühne.

Jetzt einreichen & Preisgeld gewinnen:

Personen oder Institutionen können Projekte oder bereits laufende Initiativen vorstellen und haben die Chance, ein Preisgeld von € 1.500,- zu gewinnen. Diese Aktion lädt alle Interessierten ein, selbst Angebote gegen Einsamkeit einzubringen oder neue kennenzulernen. Der GEMEINSCHAFTSPREIS trägt zur Bekanntmachung von Angeboten bei und schafft einen Rahmen, in dem sich Akteur*innen vernetzen können, Neuigkeiten verbreiten und gemeinsame Schritte setzen.

Zur Teilnahme eingeladen sind:

Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, Initiativen und Gruppen, Schulen, Betriebe, Vereine und Medien, die Vereinsamung reduzieren, sich gegen soziale Isolation und für die gesellschaftliche Teilhabe in Österreich einsetzen. Ob Gruppenaktivitäten, Weiterbildungen, Aktivitäten im Freien oder zuhause, Orte der Begegnung, telefonische oder persönliche Möglichkeiten zum Plaudern & Vernetzen, sowie professionelle Hilfestellungen und Selbsthilfegruppen, alle sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Projekte, die sich in der Planungsphase befinden und noch nicht begonnen haben, können nicht berücksichtigt werden. Wir freuen uns auf unterschiedliche Projekte in den Kategorien: Austausch und Dialog, Partizipation und Engagement, sowie Bewusstseinsbildung.

So geht's:

Schicken Sie das vollständig ausgefüllte und (digital) unterschriebene Einreichformular inklusive einer Projektbeschreibung (max. zwei A4 Seiten) und drei bis fünf Projektbilder an katrin.weber@socialcity.at. Die Bewerbungsfrist endet mit dem 7. September 2023.

Bewerbungsunterlagen:

● Einreichformular

● Max. zwei A4 Seiten Projektbeschreibung

● Drei bis fünf Projektbilder (inkl. Credits)

Jury & Preisverleihung

Die Einreichungen werden durch eine unabhängige Fachjury evaluiert und eine Auswahl der Projekte nominiert. Die Preisverleihung findet am 30. November 2023 im Rahmen des ersten partizipativen Kongress & Dialogtag gegen Einsamkeit im WienZimmer Gartenstadt statt. Alle nominierten Projekte werden hier präsentiert und die Gewinner*innen verkündet.

Rückfragen & Kontakt:

Katrin Weber

Projektleitung

Tel. +43 676 77 52 562

katrin.weber @ socialcity.at

www.gemeinschaftspreis.at