Mozarthaus Vienna: Mozart Akademie

Konzert am 23. April 2023 in Kooperation mit der MUK

Wien (OTS/RK) - Auch dieses Jahr lädt das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, zum Konzertzyklus Mozart Akademie. Hierbei wird Studierenden der MUK im Rahmen einer Matineé die Möglichkeit geboten, ihr Talent und Können einem breiten Publikum im Konzertsaal des Mozarthaus Vienna vorzuführen.

Im ersten Teil präsentieren vier Studierende der MUK eines der sechs Streichquartette, die W.A. Mozart seinem Freund Joseph Haydn widmete und einst in der Domgasse 5, dem heutigen Mozarthaus Vienna, uraufführte. Joseph Haydn war derart beeindruckt von den Quartetten, dass er Mozarts Vater Leopold folgende berühmte Wörter anvertraute: „Ich sage ihnen vor Gott, als ein ehrlicher Mann, ihr Sohn ist der größte Componist, den ich von Person und den Nahmen nach kenne: er hat Geschmack, und über das die größte Compositionswissenschaft.“

Das Noreia String Quartet widmet sich im Anschluss dem 8. Streichquartett Schostakowitsch, welches 1960 in der Nähe von Dresden komponiert wurde. Schostakowitsch hielt sich dort zu Dreharbeiten für den sowjetischen Film „Fünf Tage und fünf Nächte“ auf, der die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg dokumentieren sollte. Die Interviews, die dazu mit Augenzeug*innen geführt wurden, beeindruckten ihn so stark, dass er in nur drei Tagen das Quartett schrieb und es den Opfern des Krieges und des Faschismus widmete.

Termin:

Mozart Akademie

Sonntag, 23.04.2023, 11:00 Uhr

Konzertsaal im Mozarthaus Vienna (Domgasse 5, 1010 Wien)

Programm:

Mozart Streichquartett d-moll Kv 421

Sofia Vardanyan (Violine)

Gabriel Dodin (Violine)

Elias Vieira (Viola)

Africa Alaìde Dobner (Violoncello)

Schostakowitsch Quartett Nr 8 c-Moll op. 110 interpretiert von Noreia String Quartet

Alma Portič (Violine)

Lena Kolter (Violine)

Anna Bednarchuk (Viola)

Jana Thomaschütz (Violoncello)

Tickets:

Tickets sind um 28 Euro (reduziert um 24 Euro) an der Museumskassa (Dienstag bis Sonntag) zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr erhältlich sowie an der Konzertkassa bez. online auf www.mozarthausvienna.at

Mehr Infos zu Konzerten und Veranstaltungen im Mozarthaus Vienna finden Interessierte unter: https://www.mozarthausvienna.at/de/BESUCH/Konzerte-Termine

