„Dancing Stars“ tanzen am 31. März in ORF 1 mit „Family & Friends“

Verbleibende sieben Paare erhalten um 20.15 Uhr Unterstützung von ihren Liebsten

Wien (OTS) - Ein gemeinsamer Tanz mit „Family & Friends“ erwartet die „Dancing Stars“ am Freitag, dem 31. März 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 1. Die sieben verbleibenden prominenten Teilnehmer/innen schwingen in der fünften Show nicht nur mit ihren Profi-Partnerinnen und -Partnern, sondern auch mit ihren Liebsten die Hüften. Für Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner & Manuela Stöckl stehen – gemeinsam mit ihren Freundinnen, Freunden und Familienmitgliedern – dabei Paso Doble, Wiener Walzer, Quickstep, Cha Cha Cha, Tango, Langsamer Walzer und Jive auf dem Programm. Da in dieser Woche niemand von ihnen den beliebten ORF-1-Tanzevent verlassen muss, werden die Jurywertung und das Publikumsvoting in die nächste Ausgabe am 14. April übernommen. Weitere Informationen zur von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll moderierten ORF-Erfolgsshow sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Musikauswahl und Votingnummer

Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der „Dancing Stars“ vergeben die aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bestehende Fix-Jury sowie ein wöchentlich wechselnder Gastjuror bzw. eine wöchentlich wechselnde Gastjurorin – am 31. März ist das Amira Pocher. Unter 09010 5909 und der angehängten zweistelligen Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) kann für die jeweiligen Favoriten gevotet werden. Die Votingnummern müssen nicht der Startreihenfolge entsprechen.

Paar 01: Corinna Kamper & Danilo Campisi tanzen gemeinsam mit Corinnas Vater Karl Kamper einen Cha Cha Cha zu „Flowers“

Paar 03: Eveline Eselböck & Peter Erlbeck tanzen gemeinsam mit Evelines Enkelin Magdalena Tscheppe-Eselböck einen Wiener Walzer zu „I’m with You“

Paar 04: Alexander Pointner & Manuela Stöckl tanzen gemeinsam mit Alexanders Tochter Paula Pointner einen Jive zu „Shake It off“ Paar 06: Omar Khir Alanam & Kati Kallus tanzen gemeinsam mit einer Freundin von Omar, der Poetry Slammerin Fanny Famos, einen Paso Doble zu „Dark Horse“

Paar 07: Lilian Klebow & Florian Gschaider tanzen gemeinsam mit Lilians Freundin und Florians ehemaliger „Dancing Stars“-Tanzpartnerin Verena Scheitz, mit der er den ORF-1-Tanzevent 2016 gewonnen hat, einen Tango zu „Bad Habits“

Paar 08: Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek tanzen gemeinsam mit einem Freund von Lucas, dem Schauspieler David Jakob, einen Quickstep zu „Englishman in New York“

Paar 09: Missy May & Dimitar Stefanin tanzen gemeinsam mit Missys Ehemann Andreas Wanasek einen Langsamen Walzer zu „Come Away with Me“

„Dancing Stars“ im ORF – barrierefrei für seh- und hörbeeinträchtigtes Publikum

Wie bereits bei den vorhergehenden Staffeln werden auch die „Dancing Stars“ 2023 in ORF 1 umfassend barrierefrei ausgestrahlt: Für blinde und sehbehinderte Menschen werden alle Folgen in einer Audioversion auf der zweiten Tonspur angeboten. Die Emotionen im Ballroom werden durch eine eigene Kommentatorin und einen eigenen Kommentator daher auch für Menschen mit Sehbehinderung live erlebbar gemacht. Juliana Kühberger, Sandra Spick, Sebastian Aster, Gregor Waltl und Johannes Karner begleiten ihr Publikum von der Premiere bis zum Finale mit ihrem speziellen Live-Kommentar. Die Aufgabe der Audiokommentatoren ist es, all das, was ihrem Publikum verborgen bleibt, durch akustische Bildbeschreibungen zu transportieren: etwa das Aussehen der Kostüme und die Choreografie der Tänze, Gestik, Mimik und Showeffekte. Hörbar werden die live gesprochenen Audiokommentare durch Umschalten auf den zweiten Tonkanal der Fernbedienung sowie auf der ORF-TVthek. Zusätzlich stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Dancing Stars“-Aktionen auf mein.ORF.at

Die „Dancing Stars“-Fans finden auf mein.ORF.at zahlreiche Mitmach-Aktionen, darunter ein Ticket-Gewinnspiel, bei dem wöchentliche Eintrittskarten für die kommende Show verlost werden, signierte digitale Autogrammkarten der Tanzpaare, Scoreboards zur aktuellen Folge, ein Paare-Spiel zum Mitmachen sowie Sticker und GIFs für WhatsApp, iMessage etc. Tickets für „Dancing Stars“ sind unter tickets.ORF.at erhältlich.

„Hallo OKIDOKI“ goes „Dancing Stars”

Ella ist ein riesengroßer Fan von „Dancing Stars“. Jetzt geht ein Traum für sie in Erfüllung, denn sie darf für „Hallo OKIDOKI“ am Samstag, dem 1. April, um 9.00 und 9.30 Uhr in ORF 1 exklusiv gemeinsam mit Moderator Andi Knoll einen Blick hinter die Kulissen werfen. Ella hat die Proberäume unsicher gemacht und dort den einen oder anderen „Dancing Star“ getroffen. Außerdem war sie in den Maskenräumen, wo alle gestylt und geschminkt werden. Das Highlight:

Sie durfte bei einer Probe Regie führen und hat selbst einen phänomenalen Auftritt auf dem Parkett hingelegt. Vielleicht nimmt sie selbst eines Tages bei „Dancing Stars“ teil – und bis dahin sitzt sie weiter jeden Freitag vor dem Fernseher und sieht den Stars und Profitänzerinnen und -tänzern beim Tanzen zu.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at