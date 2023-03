Wölbitsch ad Wien Holding Arena: Milliardendebakel muss verhindert werden

Zeitplan und Kosten geraten aus den Fugen - Stadtregierung hat nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt

Wien (OTS) - „Pleiten, Pech und Pannen prägen das Bild der Wien Holding Arena von Anfang an. Wie kann es sein, dass die Stadtregierung neuerlich an einem derartigen Großprojekt scheitert?“, so Klubobmann Markus Wölbitsch angesichts der heutigen Berichterstattung in der Tageszeitung „Der Standard“.

So gebe es weitere Verzögerungen, da die Suche nach einem strategischen Partner noch immer nicht abgeschlossen sei. Ein zeitnaher Baubeginn bzw. Fertigstellung rücke daher in weite Ferne. Damit verbunden sei natürlich auch ein massiver Anstieg der Kosten. Aufgrund einer verspäteten Fertigstellung im Jahr 2029 könnten die Kosten in Summe 1 Milliarde Euro betragen.



Projekt so schnell wie möglich mit der nötigen Kosteneffizienz umsetzen



„Diese Multifunktionsarena würde letztendlich einen optimalen Rahmen für Großveranstaltungen schaffen und ist enorm wichtig für den gesamten Standort. Daher muss hier endlich die nötige Professionalität an den Tag gelegt werden. Es ist mehr als bedenklich, dass nicht aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde. Dieses Projekt muss so schnell wie möglich und vor allem mit der nötigen Kosteneffizienz umgesetzt werden“, so Wölbitsch abschließend.

