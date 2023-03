Grünes Geld: Tourismusfinanzierung mit bewährten Partnern auf neue Beine gestellt

Hotels, die nachhaltig investieren, bleiben in bewährten Händen. Die Branchenkenntnis der ÖHV ist umso wichtiger, als mit den ESG-Kriterien neue Herausforderungen warten.

Wien (OTS) - „Bewährtes beibehalten und den Tourismus für die Zukunft ausrichten“, fasst Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung, die die Sicht der Branche auf die strategische Neuausrichtung der Tourismusförderung des Bundes zusammen: „Die Österreichische Hotel- und Tourismusbank unter der Führung von Matthias Matzer und Martin Hofstetter bringt in dieser Zeit des Umbruchs Erfahrung und umfassendes Wissen über den Tourismus mit: Das ist Goldes wert“, betont Gratzer. Die unter der Ägide von Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler entwickelte Neuausrichtung sei ein wichtiger Schritt, der Sicherheit gebe, die Ausrichtung der Branche auf praxisgerechte ESG-Kriterien müsse der nächste sein, so Gratzer.

SDI*Rating: ÖHV holt Strategischen Partner für Messung von ESG-Kriterien

Denn wohin die Reise geht, weiß keiner. Doch dass sich Nachhaltigkeit wie ein roter – oder eher grüner – Faden quer durch alle Lebensbereiche zieht, hinterlässt auch in der Tourismusfinanzierung Spuren: Verpflichtende ESG-Kriterien werden eher früher als später von der Kür zur Pflicht. Die ÖHV führt die Branche an die neuen Standards heran: Ihr neuer strategischer Partner SDI*Rating misst Maßnahmen von Hotels in Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung, das wird als Zahl zwischen 0 und 100 dargestellt – einem ESG-Rating: „Und das ist schon ein richtig guter erster Schritt in Richtung einer neuen Finanzierung“, so Gratzer.

