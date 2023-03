Erfolgreich und einzigartig am heimischen Medienmarkt: RegionalMedien Austria belegen Top-Position

Wien (OTS) -

mit 128 Zeitungsausgaben erreicht das nationale Medienhaus 2,931 Mio. Leserinnen und Leser*

verlässliche Größe mit 38,5 % Print-Reichweite*

Im Zuge der heute veröffentlichten Daten der Reichweitenstudie Media-Analyse erreichen die Medien der RegionalMedien Austria gesamt 2,931 Mio. Leserinnen und Leser* in ganz Österreich.

„ Wir sind stolz, dass wir mit unserer Kraft als Medienhaus im ganzen Land diese große Masse an Menschen zu unseren Leserinnen und Lesern zählen können. Nach der Umstellung im Oktober 2021 zu einem gemeinsamen Markenauftritt für all unsere Medien, können wir als Unternehmensgruppe unser enormes Potential noch besser nutzen. Unsere Leserschaft kennt und vertraut auf uns und unsere Expertise, mit der wir auf allen Kanälen – sei es print oder digital auf MeinBezirk.at – mit lokalen Nachrichten vertreten sind “, bekräftigt Gerhard Fontan, Vorstand der RegionalMedien Austria.

Mit regionalen News am Puls der Zeit.

Die RegionalMedien Austria unterstreichen mit ihren zahlreichen regionalen Inhalten und der breit gefächerten umfangreichen Zielgruppe ihre hohe Relevanz am heimischen Medienmarkt.

„ Das Vertrauen in uns als nationales Medienunternehmen ist groß und wir sind uns dieser Verantwortung bewusst. Die Nähe zur eigenen Lebensumgebung und die Nachrichten aus dem Grätzel sind und bleiben ein wichtiger Bestandteil für unsere Leserinnen und Leser. Dafür stehen wir als verlässlicher Partner in der Region “, bringt es Gerhard Fontan auf den Punkt.

Die 128 lokalen Wochenzeitungen der RegionalMedien Austria werden wöchentlich kostenfrei an Haushalte in ganz Österreich zugestellt.

*Quelle: MA 2022 (Erhebungszeitraum 01/2022-12/2022). Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe von RegionalMedien Austria gesamt in Österreich 14plus, Schwankungsbreite ±0,8%. RegionalMedien Austria gesamt (wöchentlich, kostenlos): BezirksBlätter in Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Tirol; Woche in Kärnten, Steiermark; BezirksZeitung in Wien; Kooperationspartner: BezirksRundSchau in Oberösterreich, RegionalZeitungen in Vorarlberg.



Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at



Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Austria

Mag. Kerstin Traschler

Leitung Marketing und Kommunikation

M +43/664/80 666 8200

kerstin.traschler @ regionalmedien.at

RegionalMedien.at