E-Laden im Mehrparteienhaus: KEBA-Wallboxen erfüllen alle Voraussetzungen

KEBA Wallbox erfüllt die technischen Vorgaben des WEG optimal

Linz (OTS) - Mit der Novelle des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) wurde der Weg zur eigenen E-Ladestation in einem Mehrparteienhaus deutlich vereinfacht – bekannt unter dem Begriff „Right-to-Plug“. Zu beachten sind jedoch technische Vorgaben, die mit einer Ladestation des österreichischen Wallbox-Herstellers KEBA ganz einfach zu erfüllen sind.

Die Anzahl an E-Fahrzeugen nimmt zu und so werden neben den Lademöglichkeiten im öffentlichen Raum der eigene PKW-Stellplatz als Ladestelle immer wichtiger. Mit der WEG-Novelle 2022 wurde das sogenannte „Right to Plug“ in Österreich beschlossen. Hinter der darin geregelten „Zustimmungsfiktion“ verbirgt sich das Recht eines Wohnungseigentümers, die Installation von Ladeinfrastruktur deutlich einfacher zu erwirken. Während man zuvor noch die Zustimmung der anderen Wohnungseigentümer einholen musste, reicht nunmehr für die Errichtung einer Ladestation eine ordnungsgemäße und nachweislich schriftliche Verständigung. Sollte keiner der Eigentümer binnen 2 Monaten ausdrücklich widersprechen, gilt die Zustimmung als erteilt.

Zu beachten ist jedoch, dass diese Regelung nur für Ladestationen mit einer Ladeleistung von 3,7kW einphasig bzw. 5,5kW dreiphasig gilt, sprich für das „Langsamladen“.

Die Ladestationen des österreichischen Herstellers KEBA bieten hierfür eine einfache und unkomplizierte Lösung: Der Elektroinstallateur kann die KEBA KeContact P30 Ladestationen bei der Installation auf ganz einfache Art und Weise auf eine Ladeleistung von 3,7 bzw. 5,5kW einstellen bzw. begrenzen. Somit sind die Ladestationen von KEBA optimal für die Installation im Mehrparteienwohnbau geeignet.

KEBA zählt zu den Pionieren im Bereich Ladeinfrastruktur für Plug-in-Hybrid oder vollelektrische Fahrzeuge. Bereits seit 2009 entwickelt und produziert KEBA E-Ladestationen und ist mit über 500.000 verkauften Wallboxen einer der Top-Hersteller. Gefertigt werden die CO2-neutralen Ladestationen – auch Wallboxen genannt – in Linz/OÖ. Die Wallbox KeContact P30 ist in unterschiedlichen Modellen erhältlich: vom einfachen und sicheren Laden bis hin zum optimierten PV-Überschussladen oder dem optimalen Laden des Dienstwagens zu Hause. Unterschiedlichste Anforderungen werden an den modernen KEBA-Ladestationen abgedeckt.

Über KEBA eMobility

KEBA zählt zu den Top-Herstellern intelligenter Ladestationen. Seit 14 Jahren ist das Linzer Unternehmen in dieser Branche erfolgreich unterwegs und hat somit maßgeblich Pionierarbeit in Sachen Ladeinfrastruktur geleistet. Seit 2022 biete KEBA sein gesamtes Produktportfolio als klimaneutrale Produkte an. Die KeContact P30-Wallbox lädt sämtliche Arten von Hybrid- und Elektrofahrzeugen sicher und zuverlässig. Dank vielfältiger Schnittstellen wird sie zudem zur hochintelligenten Kommunikations- und Steuerungszentrale. So lässt sich die Ladestation einfach in Smart Homes und Energie-Management-Systeme integrieren sowie mit Photovoltaikanlagen koppeln. https://www.keba.com/emobility

KEBA Gruppe

KEBA ist ein international erfolgreiches Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz (Österreich) und weltweiten Niederlassungen. Die KEBA Group AG ist in den drei operativen Geschäftsfeldern Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert seit 55 Jahren entsprechend seines Leitspruchs „Automation by innovation“ . KEBA Automationslösungen sind easy to use und erfüllen höchste Anforderungen in spezifischen Branchen. www.keba.com

