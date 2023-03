Kooperation zwischen Deutsche Vermögensberatung Bank AG und INFINA Credit Broker GmbH

Innsbruck/Wien (OTS) - Für jeden Kunden die individuell passende Wohnbaufinanzierung zu finden – diesen Anspruch haben beide Unternehmen gemeinsam. In einem herausfordernden Umfeld mit erheblich gestiegenen Kredit- und Baukosten, strengeren Kreditvergaberichtlinien und einer inhomogenen Angebotsverfügbarkeit eröffnet die Kooperation Kunden wichtigen Mehrwert: Ab sofort profitieren sie unter anderem nicht nur von einem vollständig digitalisierten Beratungsprozess, sondern gleichzeitig von einem breiteren Finanzierungsangebot mit noch transparenteren Vergleichsmöglichkeiten.

„Der Kauf einer Immobilie gehört für viele Menschen zu den wichtigsten Entscheidungen im Leben. Gerade in Zeiten von strengeren Vergaberichtlinien und steigenden Zinsen ist es uns ein großes Anliegen, das Serviceangebot für unsere Kunden weiter auszubauen. Wir freuen uns deshalb besonders, mit INFINA einen kompetenten Partner gefunden zu haben, der die Verwirklichung der Kundenträume mit führender technologischer Unterstützung möglich macht.“, erklären Harald Pankowski und Hubert Bereuter, Vorstände der Deutschen Vermögensberatung Bank AG. Christoph Kirchmair, Geschäftsführer der INFINA, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Deutschen Vermögensberatung Bank AG einen starken Partner gewinnen konnten, um deren mehrfach ausgezeichnetes Allfinanzkonzept mit unserer führenden Technologie in der Wohnbaufinanzierung weiter zu unterstützen."

Über Infina

Infina ist ein unabhängiges, österreichweit tätiges Beratungsunternehmen und Betreiber der führenden Omnichannel-Plattform für Immobilienfinanzierungen Profin. Partner profitieren von der Größe des Unternehmens am Markt und dem Anspruch, für jeden Kunden die passende Finanzierung zu finden. Infina trägt durch die Digitalisierung der Prozesse in Profin aktiv zum technologischen Wandel bei und bietet die modernste Form der Netzwerk-Kooperation für Partner an. Mit Einführung des End-to-end Prozesses wurden alle Parteien, die an einer Transaktion beteiligt sind, eingebunden. Damit bietet Infina ein integriertes Geschäftsmodell an, das Experten für Dienstleistungen rund um den Immobilienkauf digital vernetzt. Mit einem Neugeschäftsvolumen von mehr als 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2022 ist Infina Marktführer bei der freien und digitalen Vermittlung privater Immobilienfinanzierungen in Österreich.

Über die Deutsche Vermögensberatung Bank AG

Rund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen und Vermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Als Finanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen. Getreu dem Leitsatz »Früher an später denken« bieten sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. In Österreich ist die DVAG mit ihrer Tochtergesellschaft Deutsche Vermögensberatung Bank AG seit 1993 vertreten. Unternehmenssitz der Deutschen Vermögensberatung Bank AG ist Wien.

Kooperation zwischen Deutsche Vermögensberatung Bank AG und INFINA Credit Broker GmbH JETZT LESEN

Rückfragen & Kontakt:

INFINA Credit Broker GmbH

Hagen Luckert

hagen.luckert @ infina.at

www.infina.at