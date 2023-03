Gerhart-Bruckmann-Preis 2023 geht an Josef Kytir

Langjähriger Leiter der Direktion Bevölkerung von Statistik Austria wird für Erhöhung des Stellenwerts von Statistik in der Öffentlichkeit ausgezeichnet

Wien (OTS) - Heute Abend wird der diesjährige Gerhart-Bruckmann-Preis an Josef Kytir verliehen. Mit diesem Preis zeichnet die Österreichische Statistische Gesellschaft seit 2015 Persönlichkeiten aus, deren Aktivitäten den Stellenwert von Statistik in der Öffentlichkeit verbessern. Mit Josef Kytir erhält erstmals ein Vertreter von Statistik Austria diese Auszeichnung. Er war neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit langjähriger Leiter der Direktion Bevölkerung.

Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria, betont: „Josef Kytir hat bedeutende Beiträge zur Weiterentwicklung der personen- und haushaltsbezogenen Erhebungen und damit für die Statistik insgesamt geleistet. Von der Umstellung der Mikrozensus-Erhebung bis hin zur Optimierung von Fragebögen für mobile Geräte hat er viele innovative Schritte gesetzt. Besonderer Dank gebührt ihm für die Konzeption und Vorbereitung des Austrian Micro Data Center (AMDC) – ein Meilenstein für den Wissenschaftsstandort Österreich.“

„Ich beglückwünsche Josef Kytir zur Verleihung des Bruckmann-Preises. Er war maßgeblich an der Modernisierung der statistischen Erhebungen der Direktion Bevölkerung beteiligt. Die Auszeichnung ist eine schöne Ehrung seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit bei Statistik Austria“, sagt Heinz Faßmann, ehemaliger Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung und nunmehr Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, der die Laudatio halten wird.

Kytir studierte Geographie und Sozialgeschichte an der Universität Wien und war 15 Jahre am Institut für Demographie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften beschäftigt, zuletzt als stellvertretender Direktor. 2000 wechselte er zu Statistik Austria und wurde dort stellvertretender Leiter der Direktion Bevölkerung, verantwortlich für Bevölkerungs-, Arbeitsmarkt- und Gesundheitsstatistik. Die Direktionsleitung übernahm er von 2011 bis zu seiner Pensionierung im Sommer 2022. Zusätzlich hielt Kytir regelmäßig Lehrveranstaltungen am Institut für Soziologie sowie am Institut für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien.

Die Preisverleihung findet heute, 30. März 2023, ab 17 Uhr in den Räumlichkeiten von Statistik Austria im Anschluss an die Hauptversammlung der Österreichischen Statistischen Gesellschaft statt.

