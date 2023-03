FPÖ – Nepp zu AKH-Skandal: Hacker muss weg!

ÖVP Wien blockiert seit über einem Jahr Misstrauensantrag gegen unfähigen Gesundheitsstadtrat

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, fordert nach den schockierenden Fotos aus dem AKH, wo Patienten auf dem Boden und unter Zelten aus Laken liegen müssen, den sofortigen Rücktritt von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. „Es reicht jetzt endgültig. Wenn Menschen derart unwürdig in den Wiener Spitälern behandelt werden, dann kann man nicht mehr zur Tagesordnung übergehen. Das Sündenregister Hackers ist elendslang. Hunderte Gefährdungsanzeigen durch Ärzte und Pflegepersonal, skandalöse Missstände im Bereich der Urologie und Kinderabteilungen, Pflegenotstand, zu wenig Personal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, katastrophale bauliche Zustände der Spitäler, Corona-Schikanen, Dauerstreit mit der Ärztekammer auf dem Rücken der Patienten, monatelange Wartezeiten auf lebensnotwendige Operationen sind nur einige Beispiele für das Versagen des Gesundheitsstadtrates. SPÖ-Bürgermeister Ludwig muss Hacker umgehend aus dem Amt entfernen, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann“, so Nepp, der weiters die Ablöse des gesamten Direktoriums des Wiener Gesundheitsverbundes (WiGev) verlangt.

Nepp gibt auch der ÖVP Wien mit Karl Mahrer und Gesundheitssprecherin Korosec Mitschuld an den verheerenden Zuständen im Wiener Gesundheitssystem. „Seit über einem Jahr blockiert die ÖVP Wien einen Misstrauensantrag gegen Hacker und verhindert damit ebenfalls seine Ablöse. Es stellt sich die Frage, welche Deals da zwischen Ludwig und Mahrer auf dem Rücken der Patienten laufen. Wir fordern die ÖVP auf, in der nächsten Sitzung des Gemeinderates die neuerliche Initiative der FPÖ für einen Misstrauensantrag gegen Hacker zu unterstützen. Hacker muss weg“, bekräftigt der Wiener FPÖ-Obmann.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at