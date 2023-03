DONAU Versicherung überzeugt mit neuen digitalen Services

Relaunch der Website und Erweiterungen im Kundenportal Meine DONAU

Die Anforderungen an Versicherungen sind gestiegen. Papierlose Polizzen, Online-Schadensmeldungen sowie elektronische Versandwege erfüllen die digitalen Kundenansprüche. Die DONAU schafft neue digitale Möglichkeiten, die den Kundenwünschen entsprechen und Service und Übersichtlichkeit in den Vordergrund stellen. Unsere digitalen Services ergänzen die persönliche Beratung und öffnen dadurch neue Möglichkeiten DONAU Vorstand Reinhard Gojer

Wien (OTS) - Digitale Services vereinfachen und beschleunigen den Versicherungsservice. Sie sorgen für eine klare Vertragsübersicht, einfache Schadensmeldungen und tragen durch das Einsparen von Papier zum Umweltschutz bei. Mit neuen Funktionen im Kundenportal und der Neukonzeption der Website erweiterte die DONAU ihre digitalen Serviceleistungen und bietet ihren Kundinnen und Kunden viele Informationen auf einen Blick.

„Die Anforderungen an Versicherungen sind gestiegen. Papierlose Polizzen, Online-Schadensmeldungen sowie elektronische Versandwege erfüllen die digitalen Kundenansprüche. Die DONAU schafft neue digitale Möglichkeiten, die den Kundenwünschen entsprechen und Service und Übersichtlichkeit in den Vordergrund stellen. Unsere digitalen Services ergänzen die persönliche Beratung und öffnen dadurch neue Möglichkeiten“ , betont Reinhard Gojer, Vertriebsvorstand der DONAU.

Meine DONAU mit schneller Kfz-Schadensmeldung und aktuellen Updates zu Versicherungsfällen

Das Kundenportal Meine DONAU bietet ein modernes Kundenerlebnis: Polizzen sind digital abrufbar, Kontakt ist schnell hergestellt und Schäden können direkt gemeldet werden. Bisher war Letzteres bereits in den Sparten Wohnen und Kranken möglich – ab sofort sind auch Kfz-Schadensmeldungen direkt im Kundenportal durchführbar. Mit dem Vorteil, dass relevante Vertragsdaten bereits vorausgefüllt sind. Anhand der vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten ist die Einreichung eines Schadens einfach und rasch möglich. Mit der neuen Funktion „Schadens-Tracking“ bietet die DONAU Versicherung Privatpersonen eine bequeme Möglichkeit, die Bearbeitung von Schadensfällen in den Sparten Wohnen und Kfz-Kasko nachzuverfolgen. So sind Kundinnen und Kunden immer am aktuellsten Stand über ihre Versicherungsfälle.

Tagesaktuelle Abfrage der Fondspolizzen

Im Kundenportal Meine DONAU sind der Wertstand der fondsgebundenen Lebensversicherungen tagesaktuell abrufbar. Das betrifft etwa den mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämierten Green Protect sowie die Bonus Pension, die prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge der DONAU. Für die mögliche Umschichtung der Fonds ist der Kontakt zur persönlichen Beratung einfach über das Kundenportal herstellbar.

Kundenportal Meine DONAU: https://kundenportal.donauversicherung.at

Website-Relaunch: modernisierter Auftritt für die DONAU

Nicht nur im Kundenportal, auch mit dem kundenorientierten Relaunch der Website setzt die DONAU Akzente. Das neue „Ich will …“-Suchfeld führt, in der von Internetsuchmaschinen gewohnten Logik, direkt zu den gewünschten Produkten und Services. Vier zusätzliche Servicebuttons ermöglichen direkten Zugang zur persönlichen Beratung, zur Schadensmeldung, zum Kundenportal und zu den online abschließbaren Produkten. Die Seite wurde nach dem „mobile first“-Ansatz entwickelt, da rund 60 Prozent aller Zugriffe über mobile Geräte erfolgen.

Das Design der Website fügt sich nahtlos in die aktuelle Werbelinie „Ich will zur DONAU“ und stellt dabei die Wünsche der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt.

Zur neuen Website: www.donauversicherung.at



WohnenNext – die digitale Haushaltsversicherung

WohnenNext, die schnellste Polizze Österreichs, komplementiert die digitale Kundenorientierung der DONAU. WohnenNext setzt mit dem Online-Abschluss einer umfassenden Haushaltsversicherung samt innovativem Design und Echtzeitzustellung der Polizze an Kundinnen und Kunden neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Der Abschluss einer Haushaltsversicherung wird somit zum Erlebnis. Online abgeschlossen werden können Privatkunden auch die Cyberversicherung sowie die Krebs- und Reisekrankenversicherung.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at