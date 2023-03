Helvetia Österreich Jahresergebnis 2022

Gesamtprämienvolumen wächst um 7 Prozent auf 582,1 Mio. Euro

Wien (OTS) - Im Geschäftsjahr 2022 zeigt sich neuerlich die solide Ausrichtung der Helvetia Versicherungen AG. In einem herausfordernden Umfeld konnte Helvetia ihre Stabilität unter Beweis stellen und Wachstumspotenziale nutzen.



Das Gesamtprämienvolumen wächst um 7 Prozent auf 582,1 Mio. Euro .

auf . Das Prämienaufkommen Schaden-Unfall stieg mit 8,6 Prozent auf 394,5 Mio. Euro .

auf . Das Prämienvolumen im Lebengeschäft stieg um 3,9 Prozent auf 187,6 Mio. Euro .

auf . Innerhalb der fondsgebundenen Lebensversicherung (FLV) erreichte Helvetia ein Plus bei laufenden Prämien von 15,5 Prozent .

. Die Combined Ratio (IFRS netto) befindet sich mit 89,9 Prozent wiederholt unter 90 Prozent.

(IFRS netto) befindet sich mit wiederholt unter 90 Prozent. Die Zahlen zum Jahresergebnis 2022 betreffen rein die Helvetia Versicherungen AG und sind exklusive Transportversicherungsgeschäft.

Das Gesamtprämienvolumen stieg um 7 Prozent auf 582,1 Mio. Euro (2021: EUR 543,9 Mio.). Auch ertragsseitig war das Jahr erfolgreich: Die Combined Ratio (IFRS netto) liegt mit 89,9 Prozent bereits zum fünften Mal in Folge unter der 90-Prozent-Marke (2021: 89,8 Prozent). »Die letzten Jahre haben bewiesen, dass wir trotz vieler Herausforderungen auf ein solides Geschäftsmodell setzen können. Die Pandemie rückte in den Hintergrund, dafür traten andere Herausforderungen wie steigende Inflation und Klimawandel in den Vordergrund«, so Thomas Neusiedler, CEO von Helvetia Österreich. »Unser Weg bleibt unverändert: gezieltes Wachstum und nachhaltige Ergebnisse. Das gelingt mit unserem Best-Partner-Ansatz und dem Einlösen unseres Leistungsversprechens: Da zu sein, wenn es drauf ankommt.«

Schaden-Unfall-Geschäft weiterhin auf Wachstumskurs

Das Schaden-Unfall-Geschäft konnte 2022 mit einem Anstieg um 8,6 Prozent auf 394,5 Mio. Euro kontinuierlich über alle Sparten und Vertriebswege hinweg wachsen (2021: EUR 363,4 Mio.). Im Kfz-Bereich wurde ein Wachstum von 6,7 Prozent auf 149,3 Mio. Euro verzeichnet. In den Sachversicherungen legte Helvetia sogar um 9,8 Prozent auf 245,2 Mio. Euro zu. Auch Unfall- und Rechtsschutz konnten Steigerungen von jeweils über fünf Prozent verbuchen.

Das Geschäftsjahr 2022 war neuerlich geprägt von Unwetterschäden: Nach dem Ausnahmejahr 2021 verzeichnete der Schadenservice von Helvetia die zweitmeisten Unwetterschäden seit zehn Jahren. Auch Corona beschäftigte weiterhin die Schadenabteilung. Trotz der hohen Zahl an Schadensfällen wurde insgesamt ein Schadensatz IFRS netto (nach Rückversicherung und ohne Transportversicherung) von 60,3 Prozent erzielt (2021: 60,0 Prozent).

Lebengeschäft: Zuwächse bei laufenden Prämien und FLV

Das Geschäftsvolumen im Lebengeschäft erhöhte sich im Jahr 2022 um 3,9 Prozent auf 187,6 Mio. Euro (2021: EUR 180,5 Mio.). Dabei verzeichnete die fondsgebundene Lebensversicherung (FLV) bei laufenden Prämien eine Steigerung von 15,5 Prozent (2021: 14,0 Prozent), die klassische Einzelversicherung war erwartungsgemäß weiterhin rückläufig.

Insgesamt konnte im Lebengeschäft bei laufenden Prämien ein erfreuliches Wachstum von 7,4 Prozent im Geschäftsjahr 2022 verzeichnet werden. Das ist der hohen Produktqualität zu verdanken, die auch zahlreich prämiert wurde – unter anderem beim Versicherungs Award Austria oder den FONDS professionell Service-Awards. Aktuell bietet Helvetia über 200 Fonds im Rahmen ihrer FLV an und verfügt somit über die größte Fondsauswahl am österreichischen Versicherungsmarkt.

Ausblick 2023: Fokus Digitalisierung und Best-Partner-Ansatz

Mit 2023 befindet sich Helvetia in der Mitte der laufenden Strategieperiode helvetia 20.25. Ziel ist es, weiterhin über Markt zu wachsen und die Vertriebs- und Servicestärke auszubauen. Der Fokus liegt darauf, Prozesse zu vereinfachen, Komplexität zu reduzieren und Effizienz zu erhöhen. Auch die Digitalisierungsoffensive nimmt weiter an Fahrt auf: Die Onlineversicherung »Smile« wird in Österreich weiter ausgebaut und das Produktangebot mit dem erklärten Ziel erweitert, »Smile« über die Jahre als führenden Onlineanbieter in Österreich zu etablieren.

Die Helvetia Gruppe verfolgt die Vision, die beste Partnerin für finanzielle Sicherheit zu sein und Maßstäbe bei Kunden-Convenience zu setzen – eben »einfach. klar. helvetia«. Wichtiger Eckpfeiler ist der Best-Partner-Ansatz, der als langjährig gelebte Praxis in Österreich in die Konzernstrategie helvetia 20.25 integriert wurde. Damit verfolgt Helvetia das Ziel, bestmögliche Betreuung zu bieten und sich als attraktive Arbeitgeberin zu positionieren. Seit Jahren gehört Helvetia Österreich zu den besten Arbeitgeberinnen in der österreichischen Versicherungsbranche und ihr Wirken wurde 2022 zahlreich ausgezeichnet. Dieser Weg wird kontinuierlich fortgeführt.

Helvetia Gruppe: Profitables Wachstum, höherer Gewinn und höhere Dividende

Die Helvetia Gruppe führte im Geschäftsjahr 2022 den organischen Wachstumskurs im profitablen Kerngeschäft erfolgreich fort. Das Geschäftsvolumen betrug 11.097,2 Mio. CHF (2021: CHF 11.222,2 Mio.). Auf währungsbereinigter Basis stieg das Geschäftsvolumen um 2,6 Prozent (in CHF: -1,1 Prozent). Treiber war das Schaden-Unfall-Geschäft der Gruppe mit einem währungsbereinigten Zuwachs von 9,4 Prozent auf 6.965 Mio. CHF. Die Helvetia Gruppe legte in diesem Geschäftsbereich in allen Segmenten breit abgestützt zu. In der Lebensversicherung belief sich das Geschäftsvolumen auf 4.132,2 Mio. CHF (-7,3 Prozent in Originalwährung). Im Einzel-Leben verfolgt die Helvetia Gruppe weiterhin eine auf kapitalschonendes Geschäft fokussierte Strategie. Die Combined Ratio (IFRS Netto) der Gruppe verbesserte sich mit 94,7 Prozent leicht gegenüber dem Vorjahr (2021: 94,8 Prozent). Trotz steigendem Inflationsdruck, sich nach der Pandemie weiter normalisierenden Schadenfrequenzen und einzelnen Schäden aus Naturereignissen in Specialty Markets zeigte sich der Schadensatz sehr robust.

Auf Basis der starken Entwicklung des Kerngeschäfts, des einmaligen Gewinns aus dem Verkauf von Sa Nostra Vida und einer kontinuierlichen Optimierung des Kapitaleinsatzes strebt die Helvetia Gruppe eine noch attraktivere Ausschüttungspolitik an. Für die Strategieperiode bis 2025 setzt sich Helvetia neu zum Ziel, kumuliert mehr als 1,65 Mrd. CHF an Dividenden auszuschütten (bisher: mehr als CHF 1,5 Mrd.).

