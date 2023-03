Landwirtschaftsminister Totschnig zu Arbeitsgespräch bei türkischem Amtskollegen

Gespräch über Folgen der Erdbebenkatastrophe und eine vertiefende Zusammenarbeit in der Land-, Forst- und Wasserwirtschaft

Ankara/Türkei (OTS) - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig traf bei seiner Arbeitsreise in Ankara seinen türkischen Amtskollegen Vahit Kirişci. „Das Ausmaß des Erdbebens in der Türkei ist verheerend. Die Folgen werden die Menschen vor Ort noch lange begleiten. Umso wichtiger ist, dass die internationale humanitäre Hilfe und die Unterstützung in den betroffenen Regionen weitergehen“, sagte Landwirtschaftsminister Totschnig.

Etwa 16% des vom Beben zerstörten Gebietes der Südost-Türkei waren landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen. „Neben den unzähligen menschlichen Verlusten und zerstörten Gebäuden kommen die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und somit auf die Versorgungssicherheit hinzu. Österreich unterstützt die Türkei selbstverständlich beim Wiederaufbau und der Instandsetzung der Betriebe“, ergänzte Totschnig.

Die beiden Minister verständigten sich auf eine vertiefende Zusammenarbeit des österreichischen und türkischen Landwirtschaftsministeriums und einen verstärkten Austausch in den Bereichen Land-, Forst- und Wasserwirtschaft. Gerade hinsichtlich einer nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft ist Österreich Vorbild. „Dieses Wissen, wie zum Beispiel beim Holzbau oder in der Rinderzucht geben wir gerne weiter“, so Totschnig.

„Klimatische Veränderungen, unter anderem in den Gebirgsregionen, stellen Österreich und die Türkei beim Schutz vor Naturgefahren vor große Herausforderungen. Deshalb sind eine Zusammenarbeit und ein Austausch von Erfahrungen so wichtig“, ergänzte Totschnig.

