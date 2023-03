GENSCH PERSONAL. Schnelle und professionelle Personalvermittlung in Österreich

Gensch Personal: Wir suchen nicht - wir finden.

Wien/Niederösterreich/Oberösterreich (OTS) - Ganz nach diesem Motto bringen wir Unternehmen und potenzielle Mitarbeiter:innen zusammen.

Gensch Personal ist die Agentur für effizientes und zeitgemäßes Personalrecruiting mit Expertise zu Ethno-Personalrecruiting in Österreich.

Als Personalvermittler und Personalberater mit Sitz in Wien unterstützt Gensch Personal Unternehmen in ganz Österreich, die schnell nach verlässlichem Personal suchen. Unsere erfahrenen und kompetenten HR-Berater begleiten Unternehmen durch alle notwendigen Personalmarketing- und Recruiting-Maßnahmen. Wir platzieren Ihre Stellenanzeigen, wo Bewerber:innen sie auch wirklich sehen können und positionieren Unternehmen als seriöse und attraktive Arbeitgeber:innen.

Wir unterstützen Unternehmen dabei, rasch und effizient Personalmangel zu überwinden.

Mit unserer Arbeitskräfteüberlassung helfen wir Ihnen dabei, akute und kurzfristige Personalknappheit schnell und flexibel auszugleichen.

Zudem verfügen wir über ein multikulturelles HR-Team und einen einzigartigen Zugang zu ethnischen Communities. Mit unserem Ansatz des Ethno-Personalmarketing sprechen wir die Gesamtbevölkerung an. So erreichen wir auch Personen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch und Personen, die nach Österreich migriert sind und erschließen so neue Zielgruppen als potenzielle Bewerber:innen.

Trotz hoher Arbeitslosigkeit herrscht akuter Fachkräftemangel. Unternehmen durch alle Branchen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Profitieren Sie von unserer langjährigen HR-Erfahrung und unserem vielfältigen Bewerber:innenpool.

Wir unterstützen Bewerber:innen bei ihrem Bewerbungsprozess

Wir helfen Arbeitssuchenden bei ihrem Bewerbungsprozess und legen sie in unserem Bewerber:innenpool an. Bei Bedarf unterstützen wir Bewerber:innen in ihrer Erstsprache und finden das passende Unternehmen

