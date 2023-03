Der argentinische Wirtschaftsminister Sergio Tomás Massa und Top-Investoren aus dem Silicon Valley, Marc Andreessen und Ben Horowitz, sprechen auf der PRIORITY, Powered by FII Institute

Miami, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - Das FII Institute hat zwei neue wegweisende Sitzungen mit weltbekannten Rednern angekündigt, diese werden vom 30. bis 31. März auf dem Global PRIORITY-Gipfel in Miami stattfinden.

Am 30. März wird Seine Exzellenz Sergio Tomás Massa, Wirtschaftsminister der Republik Argentinien, in seiner Grundsatzrede „Der Kampf um Finanzstabilität in einer instabilen Welt" erörtern, welche Stellung Argentinien bezüglich globaler Reformen bezieht. Argentinien setzt sich auch für eine lateinamerikanische Gemeinschaftswährung als Alternative zur Abhängigkeit vom US-Dollar ein.

Am 31. März wird man auf dem Gipfel Zeuge eines seltenen Ereignisses, da Marc Andreessen und Ben Horowitz – zwei Mitbegründer von Andreessen Horowitz, einer der einflussreichsten VC-Firmen des Silicon Valley – gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Als zwei der zukunftsorientiertesten Investoren der Welt (diese umfassen Instagram, Oculus VR Medium, Databricks und Skype) werden Andreessen und Horowitz ihre Erkenntnisse über die seismischen Veränderungen in der Gesellschaft teilen und darüber sprechen, welche Investitionen uns helfen werden, die vielversprechendsten Möglichkeiten der Neuen Weltordnung zu bewältigen.

Die Versammlung wird von Adam Neumann, der WeWork erfunden und im Alleingang die Arbeitsweise der Menschen verändert hat, moderiert.

