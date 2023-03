ORF-„matinee“ am Palmsonntag: „Reindling, Schinken, Osterfeuer – Österliches Brauchtum in Kärnten“, „Breaking Rachmaninoff“

Außerdem: „Die Kulturwoche“ – ab 9.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Palmsonntag, dem 2. April 2023, gibt die „matinee“ um 9.05 Uhr in ORF 2 einen Vorgeschmack auf das Osterfest und widmet sich mit der Dokumentation „Reindling, Schinken, Osterfeuer – Österliches Brauchtum in Kärnten“ den unterschiedlichen Ostertraditionen in Österreichs südlichstem Bundesland. Anschließend nähert sich Komponist, Geiger und Musikkomödiant Aleksey Igudesman in der Neuproduktion „Breaking Rachmaninoff“ (9.50 Uhr) auf augenzwinkernde Art und Weise dem berühmten russischen Komponisten, dessen Geburtstag sich am 1. April zum 150. Mal jährt: Zu Wort kommen Künstler/innen unterschiedlicher Genres wie u. a. Billy Joel, Yuja Wang, Paavo Järvi oder Mischa Maisky. „Die Kulturwoche“ (10.30 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps beschließt den von Teresa Vogl präsentierten Kulturvormittag.

„Reindling, Schinken, Osterfeuer – Österliches Brauchtum in Kärnten“ (9.05 Uhr)

In wohl keinem anderen Bundesland Österreichs wird das Osterfest so ausgiebig gefeiert wie in Kärnten – mit einer üppigen Osterjause mit dem traditionellen Reindling, Schinken, Eiern und frischem Kren, geklöppelten Weihtüchern oder diversen Osterspielen für Jung und Alt. Das Ende der Fastenzeit wird in in Österreichs südlichstem Bundesland aber nicht nur kulinarisch zelebriert: Ostern ist ein Fest, das mit unterschiedlichen, teils auch skurrilen Bräuchen begangen wird, wie die Dokumentation von Anita Lackenberger zeigt.

Nach der Segnung des Osterfeuers am Samstagmorgen bringen die Gläubigen dieses mit Hilfe von glühenden Baumschwämmen nach Hause. Einst wurde mit dieser geweihten Glut der Küchenherd angezündet und erst dann konnte der Schinken gekocht werden. Auch die Osterjause, verpackt in prächtigen Weihkörben, erhält den kirchlichen Segen. Die mit geklöppelter Spitze gesäumten und bestickten Weihdecken für diese Körbe entstehen nach alter Tradition. Auch die Eier werden oftmals besonders behandelt, mit Pflanzenfarben gefärbt und mit Abdrücken von Kräutern verziert. So ist jedes Osterei ein einzigartiges Abbild des Frühlings.

Im Zentrum der Kärntner Osterjause steht der Reindling – ein Germteigkuchen, der mit viel Zucker, Zimt und wahlweise Rosinen und Nüssen gefüllt in der sogenannten „Rein“ gebacken wird. Kulinarisch finden sich in Kärnten noch weitere regionale österliche Spezialitäten, wie die mit Alkohol und Mohnmasse „Gefüllte Butter“ oder der „Röhrlsalat“ aus frisch geschnittenen Löwenzahnblättern. Der Film führt auf Ostermärkte, zu traditionellen Kunsthandwerksbetrieben, in Kärntner Küchen und an öffentliche Schauplätze, wo Osterbräuche ausgeübt werden. Dazu zählen, neben den kulinarischen Besonderheiten, Traditionen wie Eierrollen, Kugelstechen oder gemeinschaftliches Singen.

„Breaking Rachmaninoff“ (9.50 Uhr)

„Breaking Rachmaninoff“ ist ein liebevoll-humoristischer Dokumentarfilm über die Suche nach einem großen Komponisten, dem es gelang, seine Depression zu überwinden, indem er seinen eigenen Namen falsch schrieb. Ähnlich wie Sergei Rachmaninoff, der an seinem postromantischen Kompositionsstil festhielt und stets darum kämpfte, ernst genommen zu werden, versucht Aleksey Igudesman – selbst Einwanderer und produktiver Komponist – in diesem ungewöhnlichen Künstlerporträt die inhärenten Unsicherheiten von Komponisten offen und ehrlich darzulegen. Die Tatsache, dass Rachmaninoff am 1. April geboren wurde, bietet sich dabei perfekt für Igudesmans berühmt witzige Eskapaden an. Was also tun? Ganz einfach: Er überhäuft Sergei mit SMS-Nachrichten und versucht, ihn zu seiner eigenen Geburtstagsfeier einzuladen! Während Igudesman um die Welt reist und berühmte Musiker/innen unterschiedlicher Genres wie Yuja Wang, Paavo Järvi, Mischa Maisky oder Billy Joel interviewt, setzt er sich mit seinen sehr persönlichen, humorvollen, aber dennoch aufschlussreichen Fragestellungen gekonnt mit verschiedensten Themen wie Auftrittsangst und Schreibblockaden auseinander.

